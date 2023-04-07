Ответственность перед законом мэрия спустит по нисходящей

Правоохранительные и контролирующие органы в случае возникновения административной или уголовной ответственности будут привлекать не мэрию Новосибирска в целом, а непосредственно «виновные» структурные подразделения — департаменты и районные администрации. Такое изменение нормативно-правовой базы предстоит рассмотреть и, возможно, утвердить депутатам горсовета.

— От имени мэрии структурные подразделения осуществляют полномочия в юридической компетенции, в судебной защите, — поясняет начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии Маргарита Маслова. — Данная мера позволит обеспечить защиту прав и интересов мэрии города без выдачи специальной доверенности, изменить такого истца и ответчика как «мэрия» на структурное подразделение соответствующей компетенции.

В поддержку данного решения чиновница приводит аргумент, что мэрия в целом зачастую не обладает в полном объёме теми компетенциями, которые сосредоточены в структурных подразделениях.

— Речь идёт о той компетенции, которую осуществляет непосредственно администрация, — говорит начальник департамента. — Если администрация владеет полномочиями по решению каких-то вопросов, если это исключительно полномочия администрации, абсолютно логично, что по этим вопросам администрация и должна осуществлять защиту, доказывать правомерность своих действий и защищать свои интересы. Это касается тех подразделений, которые обладают правами юридического лица. Мне кажется неправильным, что есть такой универсальный ответчик, как мэрия, потому что мэрия обладает собственными компетенциями в очень ограниченном пределе.

В связи с этим примечательна относительно недавняя история по поводу возбуждения дела в отношении главы Центрального округа Сергея Канунникова, которому следственные органы вменяют манипуляции со стелой неподалёку от площади Калинина. Напомним, что летом прошлого года стела была демонтирована под предлогом реставрации с последующей сменой «прописки». Однако после того, как ситуация получила широкую огласку общественности, включая главу следственного комитета Александра Бастрыкина, возвращена на место. До того момента все манипуляции со стелой комментировали исключительно глава города Анатолий Локоть и его «культурный» заместитель Анна Терешкова. Именно руководством мэрии после вмешательства Бастрыкина была анонсирована инвентаризация бесхозных памятных объектов на территории Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о последних претензиях к мэрии в целом со стороны прокуратуры.