После дождя и плюсовой температуры Новосибирск накроют аномальные морозы

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Новосибирске и области на наступившей рабочей неделе.

Морозы, по данным сервисов погоды, придут в четверг и продлятся все выходные. Так же специалисты ожидают снегопады, которые могут идти несколько дней подряд.

По данным Gismeteo, в регионе ожидаются обильные снегопады в начале недели, которые продлятся четыре дня с понедельника по четверг. Температура днём в понедельник ожидается — 1 градус, а ночью столбик термометра опустится до -19. В четверг начнется похолодание, а в субботу ночью температура может опуститься до -35 градусов.

По данным сервиса «Яндекс.Погоды», температура днем в начале недели составит -4 градусов, но в эту же ночь опустится до -19 градусов. Синоптики ожидают резкое изменение температуры с -7 градусов днем в среду до -22 градусов днем в четверг. А уже в пятницу днем столбик термометра опуститься до отметки — 35. В выходные морозная погода сохранится: в субботу днем до — 33 градусов, а в воскресенье на 2 грудуса выше. Небо в предстоящие выходные обещает быть ясным.

Ранее редакция сообщала о резком похолодании в сопровождении сильного ветра в Новосибирске.