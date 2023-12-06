Рекламодателям

В Клинике «Новые медицинские технологии» введена процедура банкротства

  • 06/12/2023, 13:33
Автор:
В Клинике «Новые медицинские технологии» введена процедура банкротства
С иском о банкротстве компании в суд обратился арендодатель.

Процедура наблюдения введена в клинике ООО «Новые медицинские технологии» (торговая марка – «Клиника 1+1»). Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда. Истцом выступает владелец здания на ул. Восход в Новосибирске Станислав Беляев.

Станислав Беляев подал иск с требованием признать банкротом ООО «Клиника НМТ» в сентябре текущего года. Сумма исковых требований составила 12 674 174 рублей.  Стоит отметить, что ранее суд постановил взыскать с клиники в пользу Беляева практически аналогичную сумму задолженности по арендным платежам. И это решение 20 июля 2023 года вступило в законную силу.

5 декабря арбитражный суд вынес решение о введении в клинике процедуры наблюдения. Теперь у кредиторов есть время, чтобы заявить о своих требованиях.

Судебные споры между Клиникой «НМТ» и Станиславом Беляевым идут уже несколько лет. Предприниматель пытается взыскать с медучреждения неисполненные обязательства по арендным платежам.  «Клиника НМТ» в свою очередь неоднократно заявляла, что предприниматель должен ей 200 млн рублей.

В июне судебные приставы начали выселять «Клинику 1+1» из арендованного у Станислава Беляева здания на ул Восход, что получило большой резонанс в СМИ.  Тем не менее, в августе приставы сообщили, что клиника частично освободила помещение.

Ранее редакция сообщала, что в суд поступил иск о банкротстве новосибирской Клиники 1+1.

 

Фото с официального сайта Арбитражного суда НСО

687

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Станислав Беляев клиника 1+1 банкротство арбитражный суд


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17
Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев
28/11/23 17:27
Первые FPV-дроны от новосибирских производителей поставят на СВО
22/11/23 18:02

Жители Бердска пожаловались депутату на дорогую курицу

Он готовит жалобу в УФАС из-за «заоблачной» стоимость курятины.
Читать далее >>

Бюджет Новосибирска на 2024 год принят в первом чтении

Дефицит составит 1,8 млрд рублей.
Читать далее >>

Два участка под ИЖС будут застраивать в Новосибирске в рамках федерального проекта

Один из них расположен рядом со СКИФом.
Читать далее >>

Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье

На строительство первого дома у ГК «Поляков» ушло менее года.
Читать далее >>

Кто владеет популярными курортами Новосибирской области

И насколько это бизнес прибыльный.
Читать далее >>

Минтранс ищет контролера за строительством четвертого моста в Новосибирске

Победитель должен будет сопровождать концессию до конца 2025 года.
Читать далее >>

На торги выставлены долги Владимира Сафронова в размере 2 млрд рублей

В ходе аукциона продавец готов подвинуться до 220 млн рублей.
Читать далее >>

В шорт-лист федеральной премии попала разработка предприятия Новосибирска

Сейчас комплекс для лечения онкологии проходит клинические испытания в Москве.
Читать далее >>

Новые торги по строительству жилья в Академгородке объявили Новосибирске

Срок действия договоров продлили до 2030 года.
Читать далее >>

Вопрос доукомплектования войск обсудил Медведев в Новосибирске

Речь идет о привлечении контрактников и добровольцев.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Светлый: новая реальность комфортной жизни

Светлый: новая реальность комфортной жизни

Жилой район Светлый в Мошковском районе стремительно развивается. О запланированных изменениях рассказал генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирцев приглашают на кастинг для фильма «Слово пацана-2»
6/12/23 14:44
Общество
Алтайский подрядчик дисквалифицирован из-за сроков установки дорожных камер в Новосибирске
6/12/23 14:11
Право&Порядок
В Клинике «Новые медицинские технологии» введена процедура банкротства
6/12/23 13:33
Бизнес
Экстренное предупреждение: 40-градусные морозы идут в Новосибирскую область
6/12/23 13:28
Общество
ЧП у «Детского мира»: водитель сбил на остановке в Новосибирске мужчину с ребенком на руках
6/12/23 13:01
Происшествия
Жители против строительства высотки в Краснообске
6/12/23 12:50
Бизнес Город Недвижимость Общество
В знак протеста против свалки новосибирский депутат отказался от всех наград
6/12/23 12:48
Общество
На Алтае состоялось официальное открытие всесезонного курорта Сбера «Манжерок»
6/12/23 12:25
Туризм
Мобильные пункты обогрева будут стоять на трассах Новосибирской области
6/12/23 12:21
Транспорт
Буньямин и Радемира: стали известны редкие имена новорожденных детей в Новосибирске
6/12/23 12:15
Общество
Найденная в коробке на трассе под Новосибирском девочка пошла в детсад
6/12/23 12:08
Общество
Фуры не могут подняться по улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске
6/12/23 11:54
Город Транспорт
Подросток в красной куртке пропал в Кировском районе Новосибирска
6/12/23 11:53
Общество
Имущество завода «Электрон» продают за 350 млн рублей в Новосибирске
6/12/23 11:42
Бизнес Недвижимость Промышленность
Александра Асеева лишают звания почетный житель Новосибирска
6/12/23 11:34
Общество Право&Порядок
Министр природных ресурсов презентовал елку-палку новосибирцам
6/12/23 10:57
Общество
Замначальника городского УМВД Захарова задержали в Новосибирске
6/12/23 10:35
Право&Порядок
Прокуратура изменила маршрут автобуса № 289 под Новосибирском
6/12/23 10:29
Право&Порядок
Новосибирская компания увеличила выручку за счет роста продаж сливочного масла
6/12/23 10:26
Бизнес Промышленность
Промышленный туризм будут развивать в Новосибирской области
6/12/23 10:02
Бизнес Промышленность Туризм
Популярное
Врач предупредил о последствиях лечения горла народными средствами
6/12/23 14:07
Страховой стаж родителей могут увеличить
6/12/23 9:38
Как отличить сердечный приступ от невроза
5/12/23 16:37
В декабре можно увидеть сразу несколько ярких звездопадов
5/12/23 15:20
Стало известно, какие вещи привлекают дачных воров
5/12/23 11:44
В Госдуме предложили давать премии врачам, которые отговорили женщин от абортов
5/12/23 10:51
Новости компаний
В Сбере рассказали - почему за 10 лет у инкассаторов в Сибири не похитили ни одного рубля
6/12/23 11:27
Студент из Новосибирска получил на Демодне молодёжных акселераторов Сбера предложение на 13,6 млн рублей
6/12/23 11:15
Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными
6/12/23 11:08
Доля безналичных платежей в России достигнет 84%
5/12/23 11:51
Сбер заплатил недавно открывшим свой бизнес сибирякам 19 млн рублей
5/12/23 10:30
Solar appScreener усилил контроль безопасности приложений
4/12/23 17:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска