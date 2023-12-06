В Клинике «Новые медицинские технологии» введена процедура банкротства

Процедура наблюдения введена в клинике ООО «Новые медицинские технологии» (торговая марка – «Клиника 1+1»). Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда. Истцом выступает владелец здания на ул. Восход в Новосибирске Станислав Беляев.

Станислав Беляев подал иск с требованием признать банкротом ООО «Клиника НМТ» в сентябре текущего года. Сумма исковых требований составила 12 674 174 рублей. Стоит отметить, что ранее суд постановил взыскать с клиники в пользу Беляева практически аналогичную сумму задолженности по арендным платежам. И это решение 20 июля 2023 года вступило в законную силу.

5 декабря арбитражный суд вынес решение о введении в клинике процедуры наблюдения. Теперь у кредиторов есть время, чтобы заявить о своих требованиях.

Судебные споры между Клиникой «НМТ» и Станиславом Беляевым идут уже несколько лет. Предприниматель пытается взыскать с медучреждения неисполненные обязательства по арендным платежам. «Клиника НМТ» в свою очередь неоднократно заявляла, что предприниматель должен ей 200 млн рублей.

В июне судебные приставы начали выселять «Клинику 1+1» из арендованного у Станислава Беляева здания на ул Восход, что получило большой резонанс в СМИ. Тем не менее, в августе приставы сообщили, что клиника частично освободила помещение.

Ранее редакция сообщала, что в суд поступил иск о банкротстве новосибирской Клиники 1+1.