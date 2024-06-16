Роспотребнадзор проверяет курицу, которой накормили детей в детском лагере в Новосибирской области

Роспотребнадзор Новосибирской области организовал проверку готовых блюд и мяса птицы в детском оздоровительном лагере в Искитимском районе. Поводом послужили публикации в СМИ, о том, что детей, отдыхающих в загородном детском оздоровительном лагере, накормили курицей розового цвета.
В ведомстве сообщили, что проведен отбор готовых блюд и мяса птицы на показатели безопасности.
— В настоящее время проводятся лабораторные исследования отобранных проб, а также необходимые мероприятия в отношении поставщика и производителя сырья, — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что обращений отдыхающих детей в медицинский пункт с признаками инфекционных заболеваний, отравлений не было.
Ситуацию взяли на особый контроль.
Ранее Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гепатитом А в Новосибирске. Как сообщали в ведомстве, регистрируются лишь единичные случаи заболевания среди детей в образовательных учреждениях, но дальнейшего распространения инфекции не наблюдается.
Источник фото: freepik.com, автор- racool-studio
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