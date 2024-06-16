Роспотребнадзор проверяет курицу, которой накормили детей в детском лагере в Новосибирской области

Роспотребнадзор Новосибирской области организовал проверку готовых блюд и мяса птицы в детском оздоровительном лагере в Искитимском районе. Поводом послужили публикации в СМИ, о том, что детей, отдыхающих в загородном детском оздоровительном лагере, накормили курицей розового цвета.

В ведомстве сообщили, что проведен отбор готовых блюд и мяса птицы на показатели безопасности.

— В настоящее время проводятся лабораторные исследования отобранных проб, а также необходимые мероприятия в отношении поставщика и производителя сырья, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что обращений отдыхающих детей в медицинский пункт с признаками инфекционных заболеваний, отравлений не было.

Ситуацию взяли на особый контроль.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гепатитом А в Новосибирске. Как сообщали в ведомстве, регистрируются лишь единичные случаи заболевания среди детей в образовательных учреждениях, но дальнейшего распространения инфекции не наблюдается.