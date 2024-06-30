Подросток погиб под поездом в Чулымском районе Новосибирской области

В Новосибирской области транспортная прокуратура проверяет обстоятельства гибели подростка на железнодорожных путях. За последние сутки это уже второй смертельный случай на железной дороге.

― По предварительным данным, 29 июня около 23 часов вблизи станции Чулымская произошло травмирование несовершеннолетнего проходящим поездом, ― сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП.

― Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов ж/д транспорта, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ― добавили в ведомстве.

Ранее редакция писала, что утром 29 июня, произошел трагический инцидент на перегоне станций Чик — Коченево. Мужчина переходил железную дорогу и не услышал приближающегося поезда. Спасти пострадавшего не удалось.