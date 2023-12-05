Проезд в общественном транспорте будет стоить 35 рублей в Новосибирске

С 23 декабря стоимость проезда на автобусе, трамвае и троллейбусе в общественном транспорте города вырастет до 35 рублей. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

В мэрии уточнили, что на данный момент стоимость проезда составляет 30 рублей и является одной из самых низких в России.

— Это ниже, чем практически во всех городах-миллионниках, даже без учета таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, — говорится в сообщении.

Повышение цены проезда сразу на пять рублей обусловлено ростом затрат по основным статьям, составляющим себестоимость проезда на общественном транспорте: техническое обслуживание и ремонт основных средств, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оплату труда.

— Тариф является предельным максимальным и применяется всеми юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм, а также индивидуальными предпринимателями, работающими в сфере регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах города, — пояснили в мэрии.

Напомним, с 23 декабря в Новосибирске до 35 рублей также повышается стоимость проезда на метро.

Ранее редакция сообщала о том, что цена проезда на общественном транспорте не превысит 35 рублей в Новосибирске.