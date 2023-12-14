Электрички и билеты для школьников в зимние каникулы могут ввести в Новосибирской области

Групповые проездные билеты и специальные пригородные электрички для посещения школьниками культурных мероприятий в дни школьных каникул предложило организовать правительство Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Предполагается, что подобные поездки пригородного сообщения будут укомплектованы только школьниками в сопровождении взрослых, а также будут следовать до пунктов назначений без остановок.

— Организация проезда школьников и студентов в поездах пригородного сообщения по Новосибирской области — очень актуальная тема в преддверии зимних каникул, — отмечает Сергей Нелюбов, заместитель губернатора Новосибирской области.

Однако он подчеркнул, что нужно проработать все вопросы железнодорожных перевозок детей, а в первую очередь — вопросы безопасности.

Также генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин подчеркнул, что количество перевозок школьников и студентов пригородными электричками составляет порядка 12% от общего пассажиропотока.

Ранее редакция сообщала о том, что контролеры спасли учителя, которая упала в обморок в новосибирской электричке.