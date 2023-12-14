«Путин, помоги!»: новосибирцы просят президента запустить транспорт и построить школу

Жители новосибирских микрорайонов «Высокогорный», «Ключевой», «Красная горка» и ТОС «Боровой» записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на бездействие городских чиновников.

— У нас отсутствуют в шаговой доступности школа, детский сад и поликлиника, секции дополнительного образования. К нам не ходит общественный транспорт, из-за чего наши дети вынуждены добираться в 40-градусные морозы более 4-х километров пешком. Мы устали терпеть это все, — говорят отчаявшиеся люди.

Кроме этого, по словам собравшихся, 12 октября 2023 года городские чиновники выдали разрешение на строительство четырех девятиэтажек посреди малоэтажных домов.

— Это был последний клочок земли, на котором можно было построить что-то для наших детей, — добавили сибиряки.

В конце видеоролика люди скандируют: «Путин, помоги! Путин, помоги! Путин, помоги!».

Запись разместил у себя на странице глава новосибирского отделения Союза отцов Сергей Майоров.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Тихого поселка в Новосибирске добились заезда маршрутного такси после записи видеообращения к Владимиру Путину.