Тейлор Бек из ХК «Сибирь» рассказал, кого он считает лучшим вратарем КХЛ

Нападающий Тейлер Бек из ХК «Сибирь» оценил вратаря команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

– Когда смотришь, как твои защитники ловят шайбу на себя, как Красоткин (вратать) выступает как лучший вратарь лиги, это очень круто! У нас получилось найти путь к победе и это главное, — отметил Бек.

17 сентября ХК «Сибирь» прервала серию поражений и выиграла матч у СКА (2:1). Это событие вызвало восторг у болельщиков команды и вдохновило игроков.

Антон Красоткин родился 1997 году. Профессиональную карьеру начал в Ярославле. Выступал в командах: «Локо» (Ярославль, 2013-17), «Локомотив» (Ярославль, 2015-17), «Лада» (Тольятти, 2017/18), «Адмирал» (Владивосток, 2018-20), ХК «Рязань» (Рязань, 2015-17), «Сибирь» (Новосибирская область, 2020-23). В КХЛ сыграл 170 матчей, одержал 55 побед.

21 сентября «Сибирь» проведет домашний матч с «Авангардом». Стартовое вбрасывание запланировано на 15:30 по Москве.

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