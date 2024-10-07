Сервисы ВГТРК оказались под атакой хакеров

В результате хакерской атаки сегодня утром были нарушены онлайн-трансляции телеканала «Россия 1», а также других каналов ВГТРК и работа внутренних сервисов компании. В частности, перестали работать онлайн-трансляции «России 24», «Культуры», «Вестей FM» и радио «Маяк».
Как сообщает Газета.ru, со ссылкой на собственный источник, компания столкнулась с беспрецедентной хакерской атакой, в результате которой были недоступны интернет и телефонная связь.
В состав холдинга ВГТРК входят федеральные каналы: «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура». Кроме того, в холдинг входят более 80 региональных телерадиокомпаний, вещающих во всех субъектах Российской Федерации.
На данный момент сайт компании ВГТРК открывается, но доступа к прямому эфиру нет. На страницах появляется ошибка «503 Service Unavailable». Сайт предлагает подключиться к просмотру через платформу «Смотрим».
Напомним, что эксперты отмечают рост количество DDoS-атак на ИТ-компании. В августе число подобных инцидентов увеличилось на 58% по сравнению с июлем, а в сентябре — ещё на 43%. Также осенью от атак стали больше страдать образовательные и научные организации.
По данным пресс-службы депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина, в третьем квартале 2024 года зафиксировано более 21,4 тысяч атак на сайты российских организаций. На ресурсы ИТ-компаний произошло свыше 6,8 тыс. DDoS-атак.
Ранее редакция сообщала о том, что хакерскую атаку на госсервисы Новосибирской области прокомментировал глава Минцифры.
Источник фото: скриншот России 1
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