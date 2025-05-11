Электросамокаты в Новосибирске: новые парковки, ограничения скорости и правила

Новосибирская мэрия выдала разрешение на организацию 11 парковочных зон для электросамокатов, которые будут расположены в трех городских районах. Как сообщили представители городской администрации РБК Новосибирск, шесть парковок появятся в Ленинском районе, три – в Заельцовском, и две – в Октябрьском.

В мэрии города также отметили, что в 2025 году компании Whoosh и «МТС Юрент», предоставляющие услуги кикшеринга, подали в Городской центр организации дорожного движения около 2700 заявок на создание парковочных мест для электросамокатов. На данный момент департаментом дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска согласовано 143 таких места.

Новые правила использования электросамокатов были введены в действие в марте текущего года, когда мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал соответствующее постановление. Эти правила обязывают кикшеринговые сервисы и пользователей соблюдать порядок парковки самокатов, чтобы избежать хаоса на улицах города.

Согласно сообщению в Telegram-канале мэра, на парковочных площадках появится специальная разметка. Все электросамокаты должны быть оборудованы номерными знаками для идентификации с помощью систем фото- и видеофиксации.

Кроме того, сервисы аренды электросамокатов теперь обязаны ограничивать скорость передвижения: до 20 км/ч на велодорожках и в велосипедных зонах, до 15 км/ч на велодорожках в парках, до 10 км/ч в зонах с интенсивным движением и вблизи образовательных учреждений (в радиусе 50 метров), и до 5 км/ч в жилых зонах, обозначенных дорожными знаками. Использование электросамокатов на тротуарах шириной менее 2,25 метров теперь запрещено, как и в отдельных зонах, например, на Монументе Славы и в Сквере Славы.

Ранее редакция сообщала, что кикшеринговая компания готова предоставить самокаты полиции Новосибирска.