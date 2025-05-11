Вопреки трендам: в Новосибирске продан частный дом, не имеющий аналогов на рынке

В Управлении Росреестра по Новосибирской области предоставили информацию о площади самого крупного частного домовладения, прошедшего регистрацию в рамках сделки купли-продажи в прошлом году. Подобные масштабы являются необычными для проектов индивидуального жилищного строительства в регионе.

— Самый просторный частный дом, в отношении которого была зарегистрирована сделка купли-продажи в 2024 году, занимает 1552,5 квадратных метра. Объект расположен в Заельцовском районе Новосибирска, – заявила Светлана Рягузова, руководитель управления Росреестра по Новосибирской области, в интервью BFM-Новосибирск.

В данный момент на рынке недвижимости Новосибирска отсутствуют аналогичные по размеру частные дома: предложений о продаже коттеджей площадью более 1000 кв.м насчитывается не более восьми. Самый большой из них имеет площадь 1213 кв.м. Специалисты подчеркивают, что подобные габариты – большая редкость. Даже состоятельные покупатели отдают предпочтение домам значительно меньшей площади.

— В премиум-сегменте наблюдаются следующие тенденции: если речь идет о доме для постоянного проживания, его площадь, как правило, составляет 500-700 кв. м, а если семья приобретает или строит дачу, то площадь ограничивается 150-180 кв.м. При этом все объекты отличаются передовыми дизайнерскими решениями и высокотехнологичным оснащением, — отметил Андрей Стачук, руководитель проектно-строительной компании «Старко».

Ранее редакция сообщала, что мом в стиле Гауди выставили на продажу в посёлке «Горки Академпарка» в Новосибирском районе.