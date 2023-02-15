Виагра уходит из России

Именно такими сообщениями пестрят сегодняшние заголовки в СМИ.

Американская биофармацевтическая компания «Виатрис» действиетльно больше не поставляет «Виагру» в РФ, но произошло это еще осенью прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минпромторга РФ. При этом отмечается, что ведомство уже поддержало проект по организации и проведению клинических исследований отечественного аналога таблеток «Виагры».

Ранее редакция сообщала, что Danone решила уйти из России. Но предложила потенциальным покупателям приобрести от 75% своих активов в стране только на условии обратного выкупа.

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