Рекламодателям

Виагра уходит из России

  • 15/02/2023, 16:42
Автор:
исход иностранного бизнеса
Американская «Виатрис» приостановила поставки таблеток «Виагра» в страну.

Именно такими сообщениями пестрят сегодняшние заголовки в СМИ.

Американская биофармацевтическая компания «Виатрис» действиетльно больше не поставляет «Виагру» в РФ, но произошло это еще осенью прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минпромторга РФ. При этом отмечается, что ведомство уже поддержало проект по организации и проведению клинических исследований отечественного аналога таблеток «Виагры».

Ранее редакция сообщала, что Danone решила уйти из России. Но предложила потенциальным покупателям приобрести от 75% своих активов в стране только на условии обратного выкупа.

Фото: pixabay.com — kalhh

321

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : кризис исход иностранного бизнеса виагра бизнес


Спецоперация на Украине

Городским депутатам-военным сохранили мандаты
15/02/23 17:09
Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах
10/02/23 10:52
Мобилизованным предпринимателям продлили отсрочку платежей за аренду
9/02/23 17:26
внешняя торговля регионов Сибири

Объем внешней торговли регионов Сибири вырос на 36%

Таможенники озвучили ключевые тренды внешнеэкономической деятельности регионов округа в 2022 году.
Читать статью >>
депутаты на спецоперации

Городским депутатам-военным сохранили мандаты

Не обошлось без пересчёта вице-спикеров горсовета Новосибирска.
Читать статью >>
прекращение полномочий депутата

После «прогулов» шести и более сессий — депутат «свободен»

Решение об «уважительности» причин отсутствия будет приниматься комиссионно. Но у прогульщика есть шанс доказать «невиновность» на ближайшей сессии.
Читать статью >>
расселение пострадавших от взрыва на Линейной

На расселение дома на Линейной из бюджета выделят 330 млн рублей

Жителям обещают помочь подобрать квартиры недалеко от прежней локации.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, HR-эксперт, бизнес-тренер

Алла Литвинова: Жена в шкафу порядок навела — не могу найти брюки и прийти на собеседование

HR-эксперт — о ключевых трендах рынка труда, а также лайфхаках в решении задач, которые стоят перед кадровиками новосибирских компаний.
Все материалы
Лента новостей

Объем внешней торговли регионов Сибири вырос на 36%

15/02/2023, 17:42

Городским депутатам-военным сохранили мандаты

15/02/2023, 17:09

Елена Чурина назначена бизнес-омбудсменом Кузбасса

15/02/2023, 16:17

После «прогулов» шести и более сессий — депутат «свободен»

15/02/2023, 16:12
Популярное

Издательства «Эксмо-АСТ» планируют выпускать пересказы книг, на которые не удалось получить права

15/02/2023, 17:29

Аферисты стали чаще использовать Telegram

15/02/2023, 11:44

Названы самые романтичные города России

14/02/2023, 12:58
Новости компаний

Премиальная карта и повышенные проценты на остаток: привилегии для руководителей компаний

15/02/2023, 17:26

ВТБ перезапустил ипотеку для самозанятых

15/02/2023, 15:09

ВТБ: каждый второй звонок мошенников совершается в мессенджерах

15/02/2023, 15:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска