Районы области не спешат заключать контракты на проведение дорожных работ

До сих пор не законтрактованы работы на дорожные ремонты в таких районах области, как Каргатский, Коченёвский, Купинский, Ордынский, Тогучинский, Чулымский районы, а также в Искитиме и Кольцово — это самая высокая зона риска и появления проблем. Близка к критической ситуация в Баганском, Барабинском, Колыванском, Кочковском, Краснозёрском, Кыштовском, Маслянинском, Мошковском, Сузунском, Татарском и Чановском районах. Такие данные в ходе заседания комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике озвучил председатель комитета Валерий Ильенко.
В то же время в районах, где контрактация дорожных работ находится в полномочиях не администраций, а территориального управления автодорог, контрактация исполнена практически на 100%.
При этом не спешат не только с контрактами, но и с проектно-сметной документацией даже те муниципальные образования, которым было выделено допфинансирование, заложенное в бюджет текущего года, о чём стало известно в конце года прошлого при принятии бюджета.
— Пообъектно есть информация о контрактах на выполнение дорожно-строительных работ в 2023 году, — сообщает зампредседателя комитета Сергей Титков. — Один объект — 50 млн, другой — 23,5 млн. Нет ПСД. Обращаю внимание — апрель месяц. Не буду перечислять все объекты. Нам обещали, что до 21 апреля, что будут заключены контракты на 663 млн руб. по Новосибирску, в мае — на 723 млн. Можно было работать с ноября и сегодня уже выйти на контракты, пока можно инертные материалы провести. Муниципальные образования, к сожалению, это не выполнили.
подряды по ремонту дорог Новосибирска на 663 млн рублей. Кроме того, мэр поручил разбить торги по ремонтам на более мелкие лоты, чтобы выполнить работу максимально быстро и качественно. Глава города также потребовал привести в порядок дорожную сеть до майских праздников.
В 2022 году Новосибирск получил дополнительные средства из областного бюджета в объеме одного миллиарда рублей для проведения улично-дорожных работ по гостевым маршрутам. В августе по линии двух министерств регионального правительства (Министерства транспорта и Министерства финансов) согласовано выделение Новосибирску на ремонт дорог 150 млн руб из областного бюджета.
Ранее редакция сообщала о «традиционном» выделении Новосибирску дополнительных средств на дорожно-ремонтные работы.
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