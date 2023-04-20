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Районы области не спешат заключать контракты на проведение дорожных работ

  • 20/04/2023, 09:29
Автор:
контрактация дорог
Депутаты назвали районы области и муниципалитеты, где наиболее вероятен срыв графика дорожных ремонтов.

До сих пор не законтрактованы работы на дорожные ремонты в таких районах области, как Каргатский, Коченёвский, Купинский, Ордынский, Тогучинский, Чулымский районы, а также в Искитиме и Кольцово это самая высокая зона риска и появления проблем. Близка к критической ситуация в Баганском, Барабинском, Колыванском, Кочковском, Краснозёрском, Кыштовском, Маслянинском, Мошковском, Сузунском, Татарском и Чановском районах. Такие данные в ходе заседания комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике озвучил председатель комитета Валерий Ильенко.

ремонт дорог в Новосибирске

Затягивание сроков и деформация проезжей части — характерные черты дорожного ремонта в области

Мы говорили о том, чтобы пригласить глав, которые игнорируют исполнение требований и решений, определённых правительством, Заксобранием, говорит председатель комитета. Мы решили, что на этот комитет приглашать не будем, но на майский комитет 100% кто-то здесь будет находиться. Конечно, эту информацию попрошу донести до Владимира Михайловича Знаткова (Первый вице-губернатор Новосибирской области. Ред.). Не буду называть глав, но приходят письма со следующим содержанием: контракты не заключаем и точка.

В то же время в районах, где контрактация дорожных работ находится в полномочиях не администраций, а территориального управления автодорог, контрактация исполнена практически на 100%.

При этом не спешат не только с контрактами, но и с проектно-сметной документацией даже те муниципальные образования, которым было выделено допфинансирование, заложенное в бюджет текущего года, о чём стало известно в конце года прошлого при принятии бюджета.

Пообъектно есть информация о контрактах на выполнение дорожно-строительных работ в 2023 году, сообщает зампредседателя комитета Сергей Титков. Один объект 50 млн, другой 23,5 млн. Нет ПСД. Обращаю внимание апрель месяц. Не буду перечислять все объекты. Нам обещали, что до 21 апреля, что будут заключены контракты на 663 млн руб. по Новосибирску, в мае на 723 млн. Можно было работать с ноября и сегодня уже выйти на контракты, пока можно инертные материалы провести. Муниципальные образования, к сожалению, это не выполнили.

Ремонт дорог

Нарушение сроков с ремонтом дорог в Новосибирске объясняют санкциями

Напомним, что в середине марта на торги были выставлены подряды по ремонту дорог Новосибирска на 663 млн рублей. Кроме того, мэр поручил разбить торги по ремонтам на более мелкие лоты, чтобы выполнить работу максимально быстро и качественно. Глава города также потребовал привести в порядок дорожную сеть до майских праздников.

В 2022 году Новосибирск получил дополнительные средства из областного бюджета в объеме одного миллиарда рублей для проведения улично-дорожных работ по гостевым маршрутам. В августе по линии двух министерств регионального правительства (Министерства транспорта и Министерства финансов) согласовано выделение Новосибирску на ремонт дорог 150 млн руб из областного бюджета.

 

Ранее редакция сообщала о «традиционном» выделении Новосибирску дополнительных средств на дорожно-ремонтные работы.

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : Сергей Титков Ремонт дорог контракт на проведение дорожных работ задолженность по госконтрактам Валерий Ильенко


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