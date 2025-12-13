Новосибирские ученые создали новый сенсор для взвешивания транспортных средств в движении

Ученые Новосибирского государственного университета запатентовали новую разработку для умных дорог — распределенный оптоволоконный датчик, который, позволяет точно взвешивать грузовики прямо в движении. Система создана в рамках проекта по развитию искусственного интеллекта в городской среде. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Традиционные системы взвешивания в движении часто используют дорогие оптические волокна со специальными решетками. Как указано в описании полезной модели, новая конструкция обходится стандартным оптоволокном, что, по замыслу разработчиков, может значительно удешевить технологию. Чувствительный элемент предлагается укладывать под асфальт поперек полосы движения.

Ключевое ноу-хау — особая конструкция сенсора. Оптоволокно спиралью намотано на упругую трубку. Поверх намотки через равные промежутки надеты жесткие защитные кожухи. Участки волокна под этими кожухами защищены от давления, а зоны между ними являются чувствительными. Когда колесо наезжает на такой участок, деформация фиксируется по изменению света в волокне. Как указывают разработчики, такое решение предотвращает распространение деформации на смежные участки, и каждая зона работает изолированно, что повышает точность и пространственное расширение измерений.

Для обработки данных о деформациях предполагается применение алгоритмов искусственного интеллекта.

— Для преобразования исходных данных, регистрируемых распределённым оптоволоконным сенсором, в сведения о весе, типе, габаритах, распределении нагрузки и других параметрах транспортного средства могут использоваться современные методы искусственного интеллекта и машинного обучения. В отличие от традиционного подхода, при котором анализируются сигналы только с отдельных чувствительных участков, в предлагаемой системе возможно комплексное рассмотрение пространственного отклика по всей длине сенсора. Такой подход обеспечивает обработку полной картины деформаций, возникающих при движении транспортного средства, и позволяет применять алгоритмы машинного обучения, включая нейросетевые модели различной архитектуры, для точного прогнозирования распределения деформаций и повышения достоверности оценки параметров транспортных средств, — говорится в описании полезной модели.

Новая разработка может быть использована для автоматического контроля перегруза и интеллектуального управления дорожным движением.

Ранее редакция рассказывала, что для грузоперевозчиков в Новосибирске готовят новые штрафы.