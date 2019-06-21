Точечная настройка под МСБ

Проверь контрагента!

Спектр услуг для малого бизнеса в банках продолжает активно расширяться. Финансовые организации тщательно изучают потребности этой категории клиентов и адаптируются к ним, предлагая новые сервисы. Чаще всего они завязаны на дистанционном взаимодействии предпринимателя и банка.

К примеру, Россельхозбанк в 2019 году дополнил возможности дистанционной системы «Интернет-Клиент» сервисом проверки контрагентов «Светофор».

— Механизм его действия прост: при указании ИНН получателя в поле нового платежного поручения «Светофор» присвоит ему определенный цвет — красный, желтый или зеленый — в зависимости от уровня риска контрагента. Так, красный индикатор говорит о том, что компания уже прекратила свою деятельность (исключена из ЕГРЮЛ) или находится в стадии банкротства, ликвидации. Оцениваются контрагенты на основе данных Центробанка России, Федеральной налоговой службы России, Росстата, Федеральной службы судебных приставов, Единого федерального реестра сведений о банкротстве и других ведомств, — рассказывает директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

По его словам, клиенты банка активно используют новую опцию для исключения контактов с недобросовестными контрагентами.

Альфа-Банк запустил онлайн-сервис «Светофор» в начале июня. Региональный управляющий Филиала Новосибирский АО «АЛЬФА-БАНК» Андрей Фишер рассказывает, что услуга помогает клиентам МСБ в наглядной форме оценить риски своих операций с точки зрения требований законодательства. Оценка осуществляется по пяти критериям:

доля налоговых платежей,

соотношение операций с НДС и без НДС,

объемы снятия наличных,

объемы переводов на счета физических лиц,

размер остатка по счету.

О результате проверки, а также о выявленных признаках нарушений клиенту просигнализируют цветовые индикаторы уровня риска. Зеленый свет — «риски по критериям отсутствуют», желтый — «обратите внимание на следующие признаки», красный — «высокий риск нарушения требований закона». Одновременно с сигналами «светофора» клиент получает краткие разъяснения — какие требования закона действуют в отношении той или иной категории операций, каковы признаки нарушения и как минимизировать риски.

— Это очень востребованная услуга, потому что помогает компаниям вести деятельность в спокойном режиме, не навлекая на себя санкции и проблемы, не подвергая рискам свой бизнес, — констатирует Фишер. — Обратная связь от наших клиентов показала, что зачастую добросовестные компании проводят рискованные с точки зрения законодательства операции, потому им не хватает информации о том, как корректно работать со счетом, либо они не знают, как применять требования закона на практике.

Как показал опыт, получив информацию из рассылок банка и специальных сервисов в нашем интернет-банке, почти половина клиентов меняет свое поведение: корректно оформляет налоговые платежи и расчеты с контрагентами, балансирует долю наличных и безналичных, серьезнее относится к формированию отчетности и выбору контрагентов.

Онлайн-инвестиции

— Весомую роль в цифровизации МСБ играет государство: внедряет дистанционные сервисы, обязывает использовать онлайн-кассы и системы электронного документооборота. При этом различные исследования показывают, что большинство предпринимателей до сих пор не использует в полной мере цифровые каналы для развития бизнеса из-за отсутствия необходимых знаний и навыков, — комментирует старший вице-президент, управляющий филиалом «Сибирский» Банка «Открытие» Ирина Демчук. — Именно поэтому одной из наших приоритетных задач на ближайшее время станет оптимизация внутренних процессов банка для повышения скорости обслуживания и принятия решений.

В планах банка на 2019 год — проведение миграции клиентов с прочих систем ДБО «Открытия» на интернет-банк «Бизнес-Портал». В 2008 году он занял 7-е место среди самых удобных банков для ИП и 10-е — для ВЭД, по версии Markswebb.

Сервисы интернет-платформ активно расширяют все банки. К примеру, Банк УРАЛСИБ с 2019 года запустил интернет-бухгалтерию «Мое дело». Этот сервис позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера. Он объединяет все необходимые инструменты для ведения бухгалтерского и налогового учета онлайн. Бесшовная интеграция с интернет-банком позволяет предпринимателям готовить расчетные документы непосредственно в личном кабинете. Также клиентам доступен сервис учета финансов и аналитики Seeneco. С помощью сервиса они могут проанализировать текущее финансовое состояние своей компании, спрогнозировать его дальнейшую динамику и своевременно принять правильные управленческие решения.

ПАО «Ак Барс» Банк в 2019 году планирует запустить новейшую платформу онлайн-сервиса Digital2Go для дистанционного банковского обслуживания малого и среднего бизнеса. С его помощью клиент сможет легко контролировать счета, быстро создавать платежные поручения и получать выписки. На главной странице системы отображаются ключевые действия, важные события, лента всех операций, данные о блокировках средств на счете.

В АО «Банк Акцепт» в 2019 году были внедрены сервисы ДБО, направленные на повышение безопасности работы клиента и на оптимизацию интерфейса для удобства использования интернет-банка. Внедрен фрод-мониторинг операций, совершаемых клиентами в ДБО, календарь бухгалтера, который напоминает, когда и какие налоги надо оплатить, обновлен интерфейс разделов интернет-банка.

— В этом году намерены также внедрить открытие депозитов, в том числе овернайтов через интернет-банк, возможность управления тарифным планом. Для удобства клиентов планируем реализовать такие подсказки, как уведомление о необходимости погашения картотеки, сервис информирования клиентов об индикаторах оценки вероятности блокировки счета, — сообщает замначальника отдела организации продаж управления корпоративного бизнеса АО «Банк Акцепт» Александра Калашникова.

По ее словам, в результате апгрейда Интернет-банк станет доступен и потенциальным клиентам банка за счет возможности самостоятельной регистрации для открытия счета и передачи в банк документов для подготовки сделки.

Денис Голубев, управляющий сибирским филиалом ПАО «Промсвязьбанк», отмечает, что в банках появляется множество онлайн-сервисов, которые направлены на упрощение ведения коммерческой деятельности.

— Нашим клиентам мы предлагаем новый сервис — экосистема для бизнеса. Экосистема — это не только возможность проводить свои финансовые операции, но и электронный документооборот. Экосистема может рассчитать налоги, заполнить декларацию и отправить ее в налоговые органы, — перечисляет он. — Подать налоговую декларацию, оплатить налоги — все это можно сделать через интернет-банк Промсвязьбанка с бесплатным сервисом «Моя Бухгалтерия 1С».

На текущий момент сервисом пользуется уже каждый десятый клиент Промсвязьбанка на УСН 6%, поясняет собеседник InfoPro54 и заверяет, что в скором времени сервис расширит свой функционал.

Мобильные возможности

Не меньше внимания кредитные организации уделяют развитию мобильного банкинга. В конце декабря 2018 года «Открытие» дал клиентам МСБ доступ к мобильному банку с возможностью просмотра счетов и транзакций, а также совершения расчетов в рублях. Решение уже отмечено наградой Tagline Awards агентства «Тэглайн» — 2-е место в номинации «Лучший мобильный сервис». Разработка стартовала в июне, а уже в октябре 2018-го клиенты фокус-группы смогли воспользоваться первой стабильной версией для отправки своим контрагентам реквизитов и просмотра баланса и операций по рублевым счетам.

— Приложение будет постоянно развиваться, в ближайших обновлениях — размещение депозитов и просмотр списка корпоративных карт компании и ленты операций по каждой из них, — поясняет Демчук.

Банк УРАЛСИБ запустил мобильное приложение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — пользователей интернет-банка «УРАЛСИБ — Бизнес Online» в 2019 году.

— Мобильный банк будет удобен клиентам, работающим вне офиса, в том числе собственникам и владельцам предприятий, которые смогут оперативно отслеживать движения денежных средств и контролировать работу компании. Также запущен сервис интеграции клиент-банка с «1С-Бухгалтерией», — перечисляет управляющий директор по Сибирско-Дальневосточному региону ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Макаров.

Денис Голубев рассказывает, что клиенты ПСБ сегодня могут застраховать свой бизнес, не выпуская из рук мобильного телефона, выставить счет на оплату контрагенту, получить электронную подпись. В перспективе будут развиваться сервисы сдачи налоговой отчетности в банковских приложениях. Промсвязьбанк уже запустил подобный сервис для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН).

— И все эти операции совершенно безопасны, поскольку у банка есть система мониторинга за операциями, способная отследить мошенника и заблокировать платеж, — заявляет банкир.

В Банке Авангард недавно вышло обновление мобильного приложения — специальная версия для планшетов. Теперь при входе в приложение автоматически определяется вид устройств и предлагается соответствующая версия. Для планшетов специально оптимизированы объем и структура информации, создана специальная верстка.

— Информация по счетам четко структурирована, все документы сгруппированы по различным типам и категориям, показывается предварительно количество документов каждого типа, которые будут загружены на следующем шаге. При необходимости можно загрузить любой документ полностью, — поясняет управляющая Новосибирским филиалом ПАО АКБ «АВАНГАРД» Александра Сак. — Наше мобильное приложение «Авангард Бизнес» удобно для предпринимателей, работающих с банком «в поле». Например, исполненные платежи с отметкой банка, поступившие в банк и сопровождающие блокировку счета или остатка документы, реквизиты компании можно получить на мобильное устройство и просмотреть в формате PDF, после чего переслать их партнеру с использованием любого мессенджера, установленного в смартфоне или планшете.

Эквайринг в тренде

Представители сразу нескольких банков сообщили, что готовят для клиентов ряд интересных сервисов по эквайрингу. Для УБРиРа на 2019 год это флагманский продукт и главный фокус развития услуг для МСБ. Альфа-Банк до конца года планирует запустить услугу выдачи наличных на кассах магазинов при безналичной оплате покупки.

— Сейчас мы прорабатываем технологические и юридические аспекты сервиса, начнем тестировать до конца года и в следующем году запустим по всей сети. Услуга будет доступна для держателей карт любых банков. Вначале эта услуга будет ориентирована на небольшие региональные торговые сети, прежде всего в сегментах малого и среднего бизнеса, — подчеркивает Андрей Фишер.

Кредиты — это просто

Судя по комментариям, полученным редакцией, банки активно работают над расширением линейки кредитных продуктов для предпринимателей. К примеру, в Банке «Открытие» сообщили, что кредитная фабрика МСБ расширяет линейку предодобренных и экспресс-кредитов.

— Развитие онлайн-кредитования ускоряет и упрощает многие процессы, соответственно, уже сейчас облегчает жизнь бизнеса. В 2018 году на онлайн-кредитование, в целом, пришлось 56% всех одобренных заявок малому и микробизнесу, в 2017 году этот показатель составлял только 17%. Значительный рост обращений за онлайн-кредитованием обуславливается желанием клиентов все делать быстро, не отрываясь от телефона или ноутбука. И, конечно же, главный фактор — возможность практически моментального получения средств на счет, — рассуждает Денис Голубев.

Он отмечает, что Промсвязьбанк запустил год назад такой продукт, как «Кредит Онлайн». Чтобы принять по нему решение, нужно ноль документов, так как имеющиеся технологии позволяют оценить работу клиента не только по расчетному счету, но и открытым данным других организаций — и на основании этой информации предложить кредит в интернет-банке. Клиенту нужно только нажать на кнопку и согласиться с условиями. Весь процесс занимает 5 минут. Весной этого года Промсвязьбанк запустил программу онлайн-кредитования «Все просто!», которая стала доступна для любого бизнеса, даже не являющегося действующим клиентом банка.

Ак Барс Банк в 2019 году планирует перезапустить «Кредит на исполнение контракта» в сегменте госзаказа, который будет выдаваться в кратчайшие сроки с минимальным пакетом документов и станет для предпринимателей еще более доступным.

— Также банк совершенствует свои кредитные продукты и в ближайшее время намерен запустить овердрафт для клиентов с невысокой транзакционной активностью в расчетном счету, что сделает овердрафт доступным для очень многих предпринимателей и компаний малого бизнеса, являющихся клиентами Ак Барс Банка, — обещает директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса ПАО «Ак Барс» Банка Романа Лесохин.

Под потребности

Не менее разнообразны некредитные предложения, основанные на потребностях малого бизнеса. К примеру, во 2 квартале 2019 года для клиентов МСБ Банк «Открытие» запланировал запуск нового на рынке карточного продукта — Digital issue.

— Карту можно будет оформить без визита в банк, выпуск происходит дистанционно в ДБО банка с последующим добавлением карты в кошелек мобильного телефона (Apple/Samsung/GooglePay), — поясняет Ирина Демчук. — Уникальность продукта — в возможности совершать любые карточные операции (покупки в магазинах, в том числе в интернете), снятие и внесение средств (функция самоинкассации с моментальным зачислением средств на р/с клиента) через банкоматы банка.

В Банке «Левобережный» к последним новинкам отнесли возможность выгружать ведомость начисленных процентов за требуемый период. Появилась возможность подать заявление на выдачу транша в рамках кредитной линии. Добавлено заявление на изменение структуры обеспечения.

В Банке УРАЛСИБ после вступления в силу поправок к Федеральному закону № 217-ФЗ от 29.07.2017 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому с 1 января 2019 года внесение членских и целевых взносов должно осуществляться только на расчетный счет садоводческого или огороднического товарищества, запущено специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ.

— Предложение включает в себя бесплатное открытие расчетного счета, а также его бесплатное обслуживание в тот период, когда он не используется. Также клиентам предоставляется бесплатный выпуск и первый месяц обслуживания бизнес-карты, — перечисляет Дмитрий Макаров.

Воспитать клиента

Одним из элементов конкурентной борьбы за клиента сегодня является его обучение. К примеру, банки активно продвигают программы по повышению финансовой грамотности предпринимателей, постоянно совершенствуя инструменты обучения.

— Наш банк одним из первых приступил к собственной цифровой трансформации: автоматизируются рутинные процессы, внедряются новые дистанционные сервисы и улучшаются существующие. Накопив опыт, знания и данные, банк делится ими с клиентами. Из этого решения родилась Open Academy — платформа цифровой трансформации бизнеса. Этот проект создан для развития цифровых навыков предпринимателей и эффективного развития бизнеса. Запуск платформы произошел в октябре 2018 года, но уже привлек множество слушателей (более 7 000 посетителей), теперь для предпринимателей доступна мобильная версия платформы, — поясняет Ирина Демчук.

Фото: баз- pixabay.com, автор- StockSnap, остальные предоставлены пресс-службами банков