Энергетики и органы правопорядка выявили крупные хищения электроэнергии в Новосибирске

Новосибирские энергетики всё чаще фиксируют факты незаконного потребления электроэнергии в значительных объемах. И в числе нарушителей не только «серые» майнеры криптовалюты, но и недобросовестные предприниматели в сегменте автосервиса.

Персоналом «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») в рамках межведомственного взаимодействия с прокуратурой Заельцовского района Новосибирска, сотрудниками следственного комитета и управления экономической безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области в апреле – мае 2024 года был проведен ряд проверок энергопотребления на объектах автосервиса (автомойках и автомастерских), расположенных в Заельцовском районе г. Новосибирска.

В ходе проверок были выявлены факты незаконного потребления электроэнергии посредством подключения оборудования автомастерской и автомоечных комплексов в обход прибора учета, путем изменения штатной схемы подключения, а также воздействия на прибор учета с целью искажения его показаний.

По факту нарушений специалисты «Россети Новосибирск» составили на энерговоров акты о безучетном потреблении общим объемом более 700 тыс. кВт*ч электроэнергии на сумму почти 4,5 млн рублей.

В следственном управлении СК России по Новосибирской области на основании достаточных данных, указывающих на наличие признаков состава преступления, предусмотренного ст.165 УК РФ, были возбуждены уголовные дела. В данное время ведется расследование.

Специалисты «Россети Новосибирск» и в дальнейшем продолжат непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса, в том числе с помощью сознательных граждан, которые могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в «Россети Новосибирск» любым удобным способом: