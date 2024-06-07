Энергетики и органы правопорядка выявили крупные хищения электроэнергии в Новосибирске

Новосибирские энергетики всё чаще фиксируют факты незаконного потребления электроэнергии в значительных объемах. И в числе нарушителей не только «серые» майнеры криптовалюты, но и недобросовестные предприниматели в сегменте автосервиса.
Персоналом «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») в рамках межведомственного взаимодействия с прокуратурой Заельцовского района Новосибирска, сотрудниками следственного комитета и управления экономической безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области в апреле – мае 2024 года был проведен ряд проверок энергопотребления на объектах автосервиса (автомойках и автомастерских), расположенных в Заельцовском районе г. Новосибирска.
В ходе проверок были выявлены факты незаконного потребления электроэнергии посредством подключения оборудования автомастерской и автомоечных комплексов в обход прибора учета, путем изменения штатной схемы подключения, а также воздействия на прибор учета с целью искажения его показаний.
По факту нарушений специалисты «Россети Новосибирск» составили на энерговоров акты о безучетном потреблении общим объемом более 700 тыс. кВт*ч электроэнергии на сумму почти 4,5 млн рублей.
В следственном управлении СК России по Новосибирской области на основании достаточных данных, указывающих на наличие признаков состава преступления, предусмотренного ст.165 УК РФ, были возбуждены уголовные дела. В данное время ведется расследование.
Специалисты «Россети Новосибирск» и в дальнейшем продолжат непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса, в том числе с помощью сознательных граждан, которые могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.
Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в «Россети Новосибирск» любым удобным способом:
Фото предоставлено АО «РЭС». Автор фото: Богатырев Максим
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