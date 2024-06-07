В Новосибирске задержали мигранта, спонсировавшего террористов на Ближнем Востоке

Оперативники УФСБ задержали в Новосибирске выходца из Средней Азии, причастного к спонсированию террористов на Ближнем Востоке.

По версии следствия, 28-летний мигрант неоднократно переводил деньги на счета запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

Он также занимался вербовкой жителей как Новосибирска, так и других регионов России, для совершения терактов на территории России.

В УФСБ по Новосибирской области Infopro54 подтвердили информацию о задержании подозреваемого в содействии террористической деятельности и пояснили, что в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации УФСБ по республике Карелия, подельники задержанного в сибирской столице мигранта орудовали на территории 8 регионов: Московской, Ленинградской, Амурской, Самарской, Новосибирской, Свердловской, Петрозаводской областей и республики Татарстан.

Всего на данный момент по подозрению в финансировании террористов задержаны 10 человек. В отношении них возбуждены уголовные дела, фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее редакция сообщала о том, что силовики пресекли канал нелегальной миграции выходцев из Средней Азии. Участникам этнической ОПГ удалось легализовать на территории Новосибирска более 90 мигрантов.