Энергетики обеспечили мощностью исследовательский центр в Новосибирске

Компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») обеспечила электроснабжение научного центра «Элтекс», проложив приблизительно 4 километра кабельных линий.

Предоставленная мощность в 1,6 МВт позволит удовлетворить потребности нового объекта. Данного объема энергии хватит для полноценного функционирования 12-этажного здания, где будут располагаться офисы, научно-исследовательские отделы и конструкторские бюро.

Стоит отметить, что это не единственный научный проект, реализованный компанией. В 2024 году были завершены работы по подготовке электросетей для Сибирского кольцевого источника фотонов. Этот уникальный комплекс станет ключевым центром для новаторских исследований в таких областях, как химия, физика, биология, геология, материаловедение и медицина.