Минпромторг опубликовал список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации опубликовало на своём сайте список из 555 моделей дорогостоящих автомобилей и электромобилей, которые будут облагаться налогом на роскошь в 2025 году.

Ведомство разделило автомобили на два списка. В первый список вошли 303 модели машин, стоимость которых составляет от 10 до 15 миллионов рублей. Все эти автомобили были выпущены не более десяти лет назад.

В этот перечень включены модели премиум-класса следующих производителей: Aito, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Genesis, HiPhi, Hongqi, Hyundai, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lexus, LiXiang, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Seres, Tank, Voyah и Zeekr.

Во второй список попали 202 автомобиля, средняя стоимость которых составляет от 15 миллионов рублей. Все эти автомобили были выпущены не более 20 лет назад. В перечень вошли модели следующих производителей: Aston Martin, Audi, Aurus, Bentley, BMW, Bugatti, Byd, Cadillac, Ferrari, Hongqi, Lamborghini, Land Rover, Lotus, Maserati, Mercedes-Benz, M-HERO, Porsche и Rolls-Royce.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ежегодно составляет перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. Этот список служит основой для расчёта налога на роскошь, который был введён в стране в 2014 году.

Налог рассчитывается с применением специального коэффициента. Автомобили разбиты на три категории:

Автомобили стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей. Автомобили стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей. Автомобили стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей.

По итогам года для каждого автомобиля рассчитывается сумма налога, которая зависит от нескольких факторов:

мощности двигателя, измеряемой в лошадиных силах;

налоговой ставки, которая устанавливается в зависимости от региона, где зарегистрирован автомобиль;

повышающего коэффициента, который применяется в некоторых случаях

Напомним, в Новосибирской области в 2023 году физическим и юридическим лицам принадлежало 404 люкс-кара. Общая сумма налога на премиальные авто составила в регионе 65,9 млн рублей. По данным УФНС по Новосибирской области максимальная сумма транспортного налога за 2023 год, исчисленная физическому лицу в регионе, составила 310 500 рублей за автомобиль марки ФЕРРАРИ, юридическому лицу — 275 310 рублей за автомобиль марки MERCEDES-BENZ GLS-CLASS.

Между тем с 2025 года ставки транспортного налога в Новосибирской области увеличились на 10%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области упали цены на премиальные кроссоверы. Цена от частных продавцов, наоборот, увеличилась на 4%.