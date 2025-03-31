Один миллион рублей получат земские работники культуры

Под руководством губернатора Андрея Травникова, правительство Новосибирской области 31 марта утвердило процедуру предоставления единовременных выплат специалистам сферы культуры, выбравшим местом работы населенные пункты с численностью населения до 50 тысяч человек.

Министр культуры региона Юлия Шуклина сообщила о запуске с 1 января 2025 года программы «Земский работник культуры». Данная инициатива направлена на решение проблемы нехватки кадров в культурных учреждениях сельской местности, рабочих поселков, поселков городского типа и малых городов. Принятое постановление регламентирует порядок предоставления единовременной материальной поддержки работникам культуры, прибывшим для работы в небольшие населенные пункты Новосибирской области.

Программа распространяется на работников организаций культуры, а также образовательных учреждений дополнительного образования, таких как детские школы искусств различных направлений, и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства.

Размер единовременной выплаты составляет один миллион рублей и предоставляется однократно гражданам РФ с высшим или средним профессиональным образованием, переехавшим на работу в сельскую местность, рабочий поселок, поселок городского типа или город с населением до 50 тысяч человек.

По словам министра, эти выплаты станут мощным стимулом для привлечения талантливых специалистов в учреждения культуры, как молодых выпускников, так и опытных работников, желающих работать в малых населенных пунктах. Министерство культуры уже сформировало и утвердило список вакансий, чтобы определить потребность в кадрах в организациях, испытывающих наибольшую нехватку специалистов.

Для получения компенсационной выплаты необходимо трудоустройство на полную ставку в учреждении культуры, подчиненном областному министерству или местной администрации. Занимаемая должность должна соответствовать перечню актуальных вакансий для работников культуры Новосибирской области, а с принятым на работу специалистом заключается трудовой договор. Получатель выплаты берет на себя пятилетнее обязательство работы в данной должности с момента подписания трудового соглашения.

В апреле министерство культуры Новосибирской области начнет прием и рассмотрение заявлений в соответствии с установленным порядком. Договоренности между Министерством культуры РФ и правительством Новосибирской области предусматривают выделение единовременных компенсационных выплат 15 работникам культуры в 2025 году в рамках программы «Земский работник культуры».

После утверждения постановление будет размещено для ознакомления на официальном портале регионального правительства.