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Энергетики обеспечили самые спокойные новогодние каникулы за последние 8 лет

  • 09/01/2025, 14:38
На дежурстве круглосуточно находились более 100 человек, 40 оперативных бригад и единиц техники, а также были задействованы 11 мобильных дизельных генераторов общей мощностью 2,72 МВт

Энергетики обеспечили самые спокойные новогодние каникулы за последние 8 летВ первый рабочий день 2025 года в администрации Новосибирской области подвели итоги праздничного периода. Губернатор Андрей Травников отметил, что это были самые спокойные новогодние каникулы за последние восемь лет.

Для бесперебойного энергоснабжения сотрудники «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») заранее перешли на усиленный режим работы. В течение всех праздников специалисты компании отслеживали состояние электросетей, уделяя особое внимание объектам социальной инфраструктуры. На дежурстве круглосуточно находились более 100 человек, 40 оперативных бригад и единиц техники, а также были задействованы 11 мобильных дизельных генераторов общей мощностью 2,72 МВт.

Благодаря слаженным действиям энергетиков каникулы прошли без аварий – серьезных сбоев в работе электросетей зафиксировано не было. В зоне ответственности компании бригады оперативно реагировали на любые локальные отключения, независимо от времени суток, погодных условий и удаленности объектов.

Подводя итоги, губернатор отметил, что все системы жизнеобеспечения в муниципалитетах работали стабильно, без перебоев, и поблагодарил всех, кто обеспечивал эту работу, дежурил на улицах, коммунальных объектах, в диспетчерских центрах, кто заботился о комфорте жителей, пока они отдыхали с близкими.

Фото предоставлено АО «РЭС». Автор фото: Максим Богатырев

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск


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