Комедии и мелодрамы: что смотрели новосибирцы в новогодние праздники

Аналитики платформы KION от МТС изучили предпочтения жителей Новосибирской области в период праздничных выходных с 31 декабря по 8 января и выяснили, какие фильмы и сериалы сибиряки выбирали для просмотра в начале 2025 года.

В первые дни каникул зрители чаще отдавали предпочтение телевизионным программам и комедиям, однако к Рождеству на первый план вышли семейные фильмы и мелодрамы. Среди российского контента наибольшей популярностью пользовался сериал «Первый номер», созданный по сценарию Сергея Минаева с участием Евгения Цыганова. На втором месте оказался новый сезон проекта «Успешный» с Владимиром Сычевым, Ольгой Медынич и Артёмом Сучковым. Третью строчку заняла кинокартина «Зять». Также в топе остался сериал «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, а среди лидеров просмотров оказался фильм «Спасите Колю».

Среди зарубежного контента лидером стал классический новогодний фильм «Один дома». Далее расположились сериал «Великая» и мультсериал «Леди Баг и Супер-кот». Завершили пятёрку лидеров фильмы «Анна» и «Спасти Санту». Традиционно в праздники телеканалы показывали любимые новогодние фильмы, музыкальные программы и «огоньки». Чаще всего новосибирцы смотрели ТНТ, Россию 1, РЕН, НТВ и Первый канал.

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