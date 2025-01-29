Энергетики подключили к электроснабжению один из последних долгостроев

В конце января в Новосибирске был введен в эксплуатацию многоквартирный дом на улице Красина, являющийся одним из последних долгостроев в городе. Для обеспечения электричеством нового жилого здания компания «Россети Новосибирск» предоставила 318 кВт электроэнергии и установила пять современных счетчиков. Эти работы выполнены в рамках крупного инвестиционного проекта, инициированного правительством Новосибирской области.

Вскоре владельцы 127 квартир смогут получить ключи от своего жилья.

В настоящее время многие объекты испытывают проблемы с электроснабжением из-за некорректного проведения технологического присоединения, и специалистам компании наряду с властями регулярно приходится выяснять ситуации и находить решения.

За последние годы механизмы, разработанные энергетиками и властями, доказали свою эффективность в устранении проблем дольщиков, которые оказались в трудной ситуации из-за недобросовестных застройщиков.