Госдума разрешила оформлять мелкие ДТП через сайты страховщиков

Государственная Дума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который значительно расширяет возможности оформления дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников ГИБДД. Этот документ предоставляет водителям право направлять извещения о мелких авариях на портал «Госуслуги» через приложения или сайты страховых компаний.

Инициатива создания законопроекта исходила от правительства, и в декабре 2024 года Государственная Дума уже рассматривала его в первом чтении. По мнению главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, предлагаемые поправки «значительно ускорят и оптимизируют процесс урегулирования» дорожно-транспортных происшествий.

Согласно действующему законодательству, по европротоколу можно оформить ДТП с участием только двух транспортных средств и при отсутствии пострадавших. По данным Российского союза автостраховщиков, ежемесячно в России происходит около 50–70 тысяч мелких аварий, которые оформляются без участия полиции.

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