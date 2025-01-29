Бывшему лидеру скинхедов из Новосибирска добавили срок за призывы к терроризму

Житель Новосибирска, с 2017 года отбывающий наказание в исправительном учреждении пенитенциарной системы за незаконный оборот наркотиков, пополнил свой криминальный багаж новым уголовным сроком. Бывший лидер скин-движения «Новосибирск скинхед юнити» Евгений Бреславский решил закопать себя поглубже и стал осваивать «новые горизонты» уголовного кодекса.

Но в августе 2023 года оперативники регионального УФСБ совместно с сотрудниками ГУФСИН по Новосибирской области «прервали полёт» криминальной карьеры Бреславского.

— Оперативные сотрудники установили, что Бреславский, оправдывая и пропагандируя националистическую идеологию, публично демонстрировал среди осуждённых татуировки в виде нацистской атрибутики и символики. Кроме того он призывал осуждённых после отбытия наказания организовывать вооруженные нападения на военкоматы и совершать взрывы на воинских мемориалах Новосибирска, — сообщила пресс-секретарь регионального УФСБ Ирина Зеброва.

Таким образом сибиряк попал под новые уголовные дела. На этот раз «багаж» Бреславского пополнился статьями «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Расследованием занимался новосибирский СК.

В феврале прошлого года за публичную демонстрацию нацистской символики Октябрьский районный суд назначил Бреславскому 2 года 7 месяцев «проживания» в ИК строго режима.

Сегодня, 29 января 2025 года, 2-й Восточный Окружной военный суд приговорил экс-скинхеда за публичные призывы к террористической деятельности к 3 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что осуждённому за кражу Алексею Пометнёву добавили срок за организацию АУЕ* в новосибирской колонии. Отбывая наказание, сибиряк пропагандировал терроризм и вымогал у заключённых деньги для «воровского общака».

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