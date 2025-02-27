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Энергетики составили рейтинг недобросовестных управляющих компаний в Новосибирске

  • 27/02/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
СГК составила рейтинг недобросовестных УК в Новосибирске
Лидер списка должен за услуги более 66 млн рублей

Не все организации, обслуживающие дома, работают добросовестно: некоторые задерживают, а то и вовсе не перечисляют ресурсникам средства, полученные от жильцов за коммунальные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). Уже несколько лет подряд возглавляет список должников энергетиков управляющая компания «Плющихинский». По данным сервиса Контур Фокус, собственником компании является депутат горсовета Новосибирска, основатель ГК «Дискус» Алексей Джулай.

Рейтинг управляющих организаций Новосибирска

— Если у жилищных организаций возникает задолженность, специалисты теплосбытового подразделения сначала предпринимают меры для досудебного урегулирования проблемы. В случае, когда достичь соглашения не получается, инициируется процесс принудительного взыскания денежных средств, — говорится в сообщении пресс-службы  ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК, входит в СГК. — Ред.).

В настоящее время энергетики готовят судебные иски в отношении управляющей компании «Плющихинский» и товарищества собственников жилья «Жилсервис».

При этом энергетики подчеркивают, что среди управляющих компаний есть те, кто ответственно относится к своим обязательствам перед ресурсоснабжающими организациями и своевременно оплачивает услуги по отоплению и горячей воде. В частности, к ним относятся следующие компании:

  1. ТСЖ «Сибирская параллель» — обслуживает один дом.
  2. ТСН «ТСЖ на Писарева» — обслуживает один дом.
  3. ТСЖ «На Крылова» — обслуживает один дом.
  4. ТСЖ «Комфорт-2» — обслуживает один дом.
  5. ТСЖ «Сокол» — обслуживает один дом.

Ранее редакция сообщала о том, какие УК являются лидерами новосибирского рынка. 

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : УК СГК рейтинг


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