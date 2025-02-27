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Видеоблогера наказали в Новосибирске за нарушение авторских прав

  • 27/02/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Новосибирского видеоблогера наказали за нарушение авторского права
Похитителя контента обязали выплатить компенсацию в 40 тысяч рублей

Кировский районный суд города Новосибирска рассмотрел иск новосибирца Ивана* (имя изменено), автора канала «ВидеоОхота» на видеохостинге «YouTube». В ходе судебного разбирательства было установлено, что Иван обнаружил на канале другого видеоблогера Максима свой видеоролик «Медведь и зеркало».

— Иван обратился в службу поддержки «YouTube» с жалобой о нарушении авторских прав, в которой просил удалить видео, размещенное на канале ответчика Максима, в связи с нарушением авторских прав, приложил в качестве доказательств авторских прав эксклюзивные права на контент в виде неотредактированных материалов. По результатам рассмотрения жалобы оспариваемый видеоролик был удален с ресурса, принадлежащего Максиму, — говорится в сообщении Судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Иван был возмущён тем, что его видеоролик без согласия автора более полугода транслировался на канале его конкурента по ремеслу. Он обратился в суд с иском, в котором потребовал обязать прекратить использование его видео и выплатить компенсацию.

Фемида решила, что видеоблогер-истец является автором видео, которое было использовано без его согласия. На ответчика возложена обязанность прекратить использование видео «Медведь и зеркало».

Кроме того, с него взыщут компенсацию за нарушение авторского права в размере 30 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч.

Апелляционным определением Новосибирского областного суда решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирских блогеров и паблики возьмет на контроль Роскомнадзор. А самые раскрученные также будут обязаны отвечать на запросы ФСБ.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд компенсация видеоблогер


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