В Новосибирске косметика и парфюмерия за год подорожали на 30%

За последний год цены на косметику и парфюмерию в Новосибирске выросли в среднем на 30%. Это коснулось как импортных, так и отечественных товаров. Эксперты ожидают, что в ближайшее время рост цен продолжится.

Многие покупатели используют приложения косметических магазинов, которые сохраняют подробную историю их покупок. В связи с этим было проведено сравнение цен на косметику в феврале-марте прошлого года и текущих цен в столице Сибири. Результаты показали, что косметика подорожала примерно на треть.

— Год назад, незадолго до 8 марта я покупала себе уходовую косметику и парфюм. Чек был на 9500 рублей. Большая часть этой суммы, 8600 рублей, – цена флакона нишевой парфюмерии. Сейчас эта парфюмерная вода стоит 11980 рублей. То есть дороже на 39%, — рассказала жительница Новосибирска Елена Л. изданию BFM-Новосибирск.

Дама обратила внимание на то, что стоимость косметических масок различных брендов увеличилась примерно на 25%. При этом цена на бюджетные бальзамы для губ осталась прежней. Таким образом, за аналогичный набор косметических средств придётся заплатить на 30% больше.

Производители косметики объясняют рост цен увеличением затрат. По словам Елена Королькова, производитель косметики с для косметологов и визажистов, основатель авторского бренда «KOROLKOVA», сильнее всего подорожало сырье, европейское и азиатское.

— Примерно на 20% подорожала тара. Чаще всего производители в России тару не закупают, а привозят импортную. Как правило, из Китая. И очень сильно подорожала логистика. Импорт завозится из Китая, Кореи и Европы. Самолетом вообще перестали возить, потому что там заоблачная цена. Теперь возят автотранспортом и морем. Это если мы говорим о китайском направлении. Дешевле всего морские перевозки, но там все стоят в очереди на контейнеры. Повторю, подорожали все комплектующие и сырье, — подчеркивает Королькова.

Добавим, что официальная статистика такой инфляции «не видит». Так, по данным Новосибирскстата, туалетная вода за год подорожала на 7%, шампунь — на 12%.

Ранее редакция сообщала о том, что количество онлайн-покупок по распродажам в Новосибирске выросло почти в 1,5 раза. Средний чек распродаж в регионе при этом снизился на 20 процентов.