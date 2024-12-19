Национализировать ЖКХ предложили жители Новосибирска после коммунальных аварий

Юрий Афонин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, выступил с предложением национализировать сферу ЖКХ. Как подчеркнул депутат, инициатива национализировать областное коммунальное хозяйство возникла в Ленинском районе Новосибирска, который больше всех пострадал от коммунальных аварий этого года. Коммунисты поддержали идею жителей. В поддержку национализации ЖКХ в Новосибирске уже собрано более 10 тысяч подписей.

На днях спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что около 40% инженерных коммуникаций в России превысили нормативный срок службы и нуждаются в замене, а в некоторых регионах доля ветхих коммуникаций достигает 80%.

Почти 25% рынка управляющих компаний Новосибирске занимают УК, связанные с самой крупной УК города — МКС-Новосибирск. Об этом заявил телеграм- канал Управдом ЖКХ. Всего в холдинге семь юрлиц.

По данным издания, под управлением МКС находится 627 домов и 2,6 млн кв метров жилья. Доход холдинга в 2023 году составил 1,6 млрд рублей.

На втором месте по количеству домов ООО «Служба Заказчика ЖКХ Ленинского района» — 485, 1,8 млн кв метров. Доход компании в 2023 году — 598,6 млн рублей.

По количеству квадратных метров под управлением в городе лидирует ЗАО «УК «Спас-Дом»: 448 домов, 2,8 млн кв метров. Доход компании в 2023 году — более 1 млрд рублей.

В топ-10 управляющих компаний города также входят:

ООО «УК «Дзержинец» (382 дома, 1,4 млн кв метров, 1,3 млрд рублей),

ФГБУ «Академия комфорта» (368 домов, 2,1 млрд рублей),

ООО «ЖКХ Октябрьского района»* (*связана с МКС, по версии канала Управдом ЖКХ, 302 дома, 1,6 млн кв метров, 922 млн рублей),

ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» (252 дома, 2 млн кв м, 791 млн руб)

ООО УК «Регион» (183 дома, 864 тысяч кв метров, 222,8 млн руб),

ООО «Управляющая компания «Октябрьская»* (176 домов, 1,2 млн кв м, 419 млн руб),

ООО «Дост-Н»* (160 домов, 980 тысяч кв м, 513 млн рублей).

Авторы канала объяснили с чем связан такой интерес к Новосибирску.

— Новосибирск — одна из самых проблемных точек на карте этой зимой. Не проходит недели без коммунальной аварии. В ряде случаев поставщик тепла утверждал, что проблемы с отоплением связаны именно с УК, — отмечается в сообщении.

Напомним, в ноябре после крупной коммунальной аварии губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что есть претензии к эксплуатирующим организациям и потребовал от руководства МинЖКХ «встряхнуть» управляющие компании. В январе 2024 года губернатор также призвал проверить действия управляющих компаний из-за неслаженной работы во время ЧП.

По количеству проверок в городе лидирует «МКС-Новосибирск» (113), на втором месте «Дост-Н» (85), на третьем — «Служба заказчика Ленинского района» и «УК «Дзержинец» — по 55.

Управление жилья в Новосибирске имеет еще одну особенность, добавляет издание: почти 400 домов в Академгородке обслуживает федеральное бюджетное учреждение.

Всего в Новосибирске около 8 600 МКД.

Ранее депутаты КПРФ поднимали вопрос о национализации энергосистемы Новосибирска.