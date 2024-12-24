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Энергетики запитали крупнейшую инфекционную больницу Новосибирской области

  • 24/12/2024, 15:33
Специалисты проложили свыше 9 км кабельных линий для электроснабжения и установили современные устройства для коммерческого учета энергии

Энергетики запитали крупнейшую инфекционную больницу Новосибирской областиКомпания «Россети Новосибирск» предоставила 4 МВт мощности для инфекционной больницы в окрестностях Новосибирска. Это наиболее значимый медицинский объект, построенный в регионе за последние 40 лет. Комплекс включает 21 здание, шесть специализированных отделений на 504 койко-места с возможностью расширения до 750, а также десять инженерных сооружений, среди которых две трансформаторные подстанции и дизель-генераторные установки.

Энергетики проложили свыше 9 км кабельных линий для электроснабжения и установили современные устройства для коммерческого учета энергии. В системе электроснабжения задействованы две подстанции 110 кВ, что обеспечит надежность поставок электричества. Инвестиции компании в подготовку электросетевой инфраструктуры для данной больницы составили десятки миллионов рублей.

Компания активно поддерживает реализацию национального проекта «Здравоохранение» на всех территориях своего присутствия. В начале 2024 года была создана инфраструктура для нового корпуса Медицинского института им. Сергея Березина в Санкт-Петербурге, а также для Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля, который строится в Красногорске. В настоящее время также идет работа по подключению Федерального детского реабилитационного центра в Новосибирской области.

Автор фото: Максим Богатырев, предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск».

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск


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