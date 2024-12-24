Износ теплосетей новосибирского МУП «Энергия» составляет более 74 процентов

В 2024 году в Новосибирске произошло несколько серьёзных коммунальных аварий.

— Износ тепловых сетей МУП «Энергия» составляет 74,4%, — сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу мэрии.

За последние три года расходы предприятия на реконструкцию сетей уменьшились с 452 млн рублей до 31,9 млн рублей.

Степень износа сетей, находящихся у НТСК, за это время снизилась с 69% до 67,8%. Однако затраты на их ремонт возросли с 442 миллионов рублей до 2,8 миллиарда рублей за тот же период.

В январе этого года в столице Сибири из-за коммунальных аварий без отопления остались десятки тысяч людей, были нарушены теплоснабжение школ и больниц.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске по концессии ведется строительство новых теплосетей. Представители депутатского корпуса города, мэрии Новосибирска и СМИ проконтролировали ход строительства объектов.