Энергетики завершили разворот теплосистемы Новосибирска

На 1 октября 97% домов, находящихся в контуре СГК, подключены к теплоснабжению. Об этом рассказал директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко.

— Традиционно при запуске возникают дефекты — как на тепловых сетях, так и на внутридомовых системах. Теплоэнергетики и управляющие организации сейчас заняты оперативным решением этих вопросов, — пояснил Рябенко.

По его словам, сейчас ведутся работы по ул. Бориса Богаткова, ул. Авиастроителей, а также в Ленинском районе Новосибирска. Напомним, ранее стало известно, что из-за аварии в ночь на 30 сентября в Ленинском районе было отключено тепло в 76 домах.

Энергетик также рекомендовал жителям проверять как идет подключение в их домах. При проблемах с отдельными стояками обращаться к управляющим компаниям.

— Нередко требуется совместная работа УК и СГК по регулированию режимов подачи теплоносителя. Подобные вопросы, как правило, решаются чуть дольше, чем хотелось бы, — заявил Максим Рябенко.

Он также пояснил, что к развороту теплосистемы энергетики привлекают подрядчиков, которые завершили работы по капитальным ремонтам на объектах компании. Это позволит запустить теплоснабжение во всех оставшихся домах в максимально короткие сроки.

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