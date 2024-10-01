Тренировкой менеджеров колл-центров займется искусственный интеллект

В Новосибирском государственном университете разработали онлайн-сервис Lexis Voice. Он работает на основе искусственного интеллекта и предназначен для обучения менеджеров «холодным продажам». Обучение происходит в процессе имитации ситуаций, которые могут возникнуть в диалоге с клиентом.

На российском рынке пока нет аналогичных продуктов, способных решать такие задачи.

— По результатам диалога Lexis Voice автоматически проводит развернутый анализ и формирует рекомендации, которые позволят менеджеру улучшить свои навыки продаж. Это очень похоже на стандартную процедуру подготовки новичков, которую обычно поручают более опытным сотрудника кол-центра. Нейросеть позволяет освободить их от этой работы и справляется с задачей ничуть не хуже, — рассказал руководитель проекта Роман Разумович.

Разработчики взяли за основу большую языковую модель, похожую на ChatGPT, и, используя методы машинного обучения, доработали её для обучения сотрудников кол-центра крупной компании.

Для оценки эффективности эксперимента начинающих сотрудников разделили на две группы. Одна группа обучалась по стандартному процессу, а другая — по алгоритму.

Результаты показали, что уровень успешных продаж у второй группы был в два раза выше, при этом наставники практически не отвлекались от основной работы.

В настоящее время идет дообучение нейросети на записях реальных диалогов, и до конца года тренажер будет доступен для использования.

Возможно создание версий тренажера для разных заказчиков, отмечают разработчики.

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