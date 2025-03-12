Эпидсезон по клещевому энцефалиту начнется в Новосибирске раньше обычного

После теплой и малоснежной зимы насекомые, представляющие собой опасность для жизни и здоровья людей, войдут в активную фазу раньше обычного. Да и численность клещей будет значительно превышать стандартные показатели. В связи с этим специалисты призывают новосибирцев прививаться против клещевого энцефалита. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В прошлом году в медучреждения области обратились более восьми тысяч новосибирцев с укусами клещей. Клещевым энцефалитом заразились 57, из них три ребёнка. Умерли три человека, и все они были не привиты. Такие данные озвучили в Центре гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области.

— Вакцинация – основная и самая эффективная мера профилактики клещевого вирусного энцефалита. Прививка ставится бесплатно во всех медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, вакцина имеется в достаточном количестве, – отметила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева.

Чтобы минимизировать внешнюю угрозу, на территории всех образовательных учреждений города, а также парков, скверов и кладбищ проведут противоклещевые мероприятия, от очистки от сухостоя до акарицидной обработки. При этом, начиная с 1 марта этого года, услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации смогут оказывать только лицензированные организации, добавили в мэрии.

— Это делается с целью на обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и повышения ответственности самих исполнителей, – уточнила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Лада Самойлова.

Ранее редакция сообщала о том, что в преддверии теплого сезона жители Новосибирска могут бесплатно сделать прививку от энцефалитных клещей в поликлинике по месту жительства. По данным Роспотребнадзора по Новосибирской области, наиболее подходящее время для вакцинации — февраль-март.