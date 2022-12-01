Великобритания ввела санкции в отношении 22 российских официальных лиц за поддержку частичной мобилизации

В черный список власти Британии внесли вице-премьера, главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Аркадия Гостева и председателя ЦИК Эллу Памфилову, пишет ТАСС.

Кроме того, ограничения коснулись глав десяти российских регионов, а также нескольких военных комиссаров. Так в санкционный перечень попали: губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Архангельской области Александр Цибульский и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, глава Дагенстана Сергей Меликов и глава Калмыкии Бату Хасиков. Санкции введены также против военных комиссаров пяти российских регионов, включая военного комиссара Москвы Игоря Егорова.

В обосновании к санкциям указывается, что все они принимали участие в организации на территории России частичной мобилизации, что классифицируется как действия, направленные на «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Помимо этого, санкционные списки пополнили фамилии начальников УФСИН по Тульской области Ивана Прокопенко и по Ростовской области Дмитрия Безруких, а также лидера «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгира Джалолова.

Всем указанным лицам запрещен въезд на территорию Великобритании, их счета и активы на территории королевства, в случае их наличия, будут заморожены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года в Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Ранее редакция сообщала, что Швейцария приняла восьмой пакет антироссийских санкций.

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