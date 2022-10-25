ESG: время диктует новые тренды в перспективах устойчивого развития

Устойчивое развитие вышло на плато

В настоящее время наблюдается перезагрузка в реализации стратегии устойчивого развития ее участниками: государством, обществом и бизнесом. Такой вывод следует из докладов спикеров пленарной дискуссии «Национальная повестка в сфере устойчивого развития: перспективы развития и трансформации национальных ESG-принципов» в рамках II Сибирской конференции, посвященной устойчивому развитию, которую организовал бизнес-портал Infopro54. Напомним, цели устойчивого развития были сформированы ООН в 2015 году.

Однако, по словам сомодератора конференции, председателя управляющего совета ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» Александра Плакиды, в период 2020-2021 года их реализация вышла на своеобразное плато, и сегодня рециркуляция экономики составляет всего 8,6%. По мнению эксперта, переломить сложившийся тренд сможет только максимальная консолидация усилий власти, бизнеса и общества.

И предпосылки для этого есть как в глобальном, так и в национальном поле, несмотря на все турбулентные процессы настоящего времени. В частности, национальные проекты, реализуемые «азиатскими тиграми» — Индией, Китаем и рядом других государств — фактически дублируют повестку устойчивого развития ООН. Другими словами, в глобальном плане никаких изменений не произошло.

— Большие цели могут реализоваться, когда мы едины в терминах, понятиях, логике, — отметил Александр Плакида. — Государство (округ, регион, муниципалитет) и бизнес (головная и дочерние компании) должны говорить на одном языке, руководствуясь общим целеполаганием.

Между упрощением и экономикой знаний

О «распутье», на котором оказались участники реализации стратегии устойчивого развития, говорит и руководитель проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития» Светлана Герасимова. По ее словам, в настоящее время наметился ряд основных «развилок» — приоритетов развития: экономических, экологических, ценностных. Во-первых, экономические: упрощение услуг и экономических отношений с одной стороны и переход к экономике знаний — с другой. Во-вторых, отмечается разное понимание повестки у разных элит: предпринимательской, технической, военной, научно-академической, административной. В-третьих, по мнению эксперта, на развилках оказались цепочки поставок продукции на рынки, технологическое развитие и качество управления: с одной стороны, наметилась тенденция возврата к большей непрозрачности и коррупционности, с другой — запрос на ответственность и гибкие технологии управления.

— Старые инструменты уже не могут решить многообразие этих проблем, но новые еще не возникли или только пилотируются, — говорит Светлана Герасимова. — Компании находятся в этой растяжке выбора про старые технологии и решения или про наилучшие доступные технологии.

EGS как привычка

Пример частных инициатив приводит управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов. По его словам, ESG-проекты организация реализует как на внутреннем корпоративном, так и на внешнем уровне, при работе с заемщиками.

— На самом деле, все мы неосознанно жили в ESG-концепции, на ценностном уровне нас так воспитывали, — говорит Шилов. — По этим правилам выстроены аспекты работы банка: организован раздельный сбор мусора, сбор вещей для передачи нуждающимся и т.д. Уже несколько лет мы пытаемся вовлечь в ESG-повестку клиентов. Выдаем юрлицам кредиты с условием: процентная ставка будет зависеть от выполнения определенных обязательств, включенных в повестку. К примеру, в совете директоров компании должен быть соблюден принцип гендерного равенства, реализована политика по правам человека.

Ряд ESG-проектов, которые уже реализует банк, касаются компаний-застройщиков.

— Например, мы согласовываем кредит при условии озеленения территории после строительства домов, выполнения условий по использованию энергоэффективных технологий, — поясняет эксперт. — Кроме того, мы предоставляем клиентам возможность получить «зеленое» финансирование при условии строительства возобновляемых источников энергии, рекультивации разрезов. Наша миссия: ESG — на уровне привычки.

Движение с разной скоростью

Если отойти от частных инициатив к общей картине, то, как следует из выступления ряда спикеров, можно наблюдать рассогласованность бизнеса, власти и общества в нескольких важных направлениях. Как отмечает советник гендиректора «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» Ольга Молчанова, в стране действуют нацпроекты в сфере экономики, экологии, демографической политики, которые дают возможность регионам решать основные задачи. Однако официальные статистические данные показывают разные тенденции именно по регионам. К примеру, несмотря на то, что на территории СФО, как и по России в целом, количество вредных выбросов от предприятий снизилось за последние несколько лет, в ряде регионов оно выросло — в Кемеровской области и Красноярском крае.

— В решении этих вопросов роль государства, бизнеса и общества одинаково важна, — говорит Ольга Молчанова. — К сожалению, многие собственники компаний не проживают в тех регионах, где находится их бизнес.

В части демографии, как следует из представленной экспертом статистики, в большинстве регионов СФО отмечается тенденция снижения рождаемости, за исключением республик Тыва и Алтай. Однако там демографический подъем сталкивается с недостатком рабочих мест и, как следствие, миграцией трудовых ресурсов в другие, более экономически развитие регионы. Многие регионы ощутили отток кадров в период пандемии коронавируса, в том числе когда специалисты сферы здравоохранения устремились в Москву и Санкт-Петербург, где при тех же условиях работы, что и на родине, стали получать в разы больше.

— Уезжают люди состоявшиеся, уверенные в своих силах. Строительством «СКИФа» мы эту тенденцию не остановим — не все задействованы в науке, — рассуждает Ольга Молчанова. — Чем больше будет «опустынивание» наших территорий, тем больше будет желание сопредельных стран распространить свое влияние на эти территории. Восточные регионы России нуждаются в целенаправленных мерах поддержки социально-экономического развития.

Если говорить о более частных аспектах взаимодействия государства, общества и бизнеса, то к таковым, можно отнести нефинансовую отчетность компаний, которая могла бы повысить открытость бизнеса для потенциальных партнеров и клиентов. В то же время к такой отчетности готовы далеко не все компании (50% по итогам прошлого года).

— В отсутствие единых стандартов и правовых основ публикация нефинансовой отчетности создает определенные риски для компаний по социальным, экологическим, управленческим направлениям, — считает руководитель практики устойчивого развития бизнеса АО «Альянс Консалтинг» Наталья Лось. — Вследствие этого в деловой среде по-прежнему нет единого понимания относительно широких возможностей, которые получает открытая компания, по привлечению инвесторов и дополнительных заемных средств, выхода на новые рынки за счет конкурентных преимуществ.

Участники дискуссии также отметили снижение активности компаний в благотворительной деятельности в 2022 году. Поступления от бизнеса на поддержку социально направленных инициатив сократились почти втрое.

— Сейчас основной объем помощи (в том числе для мобилизованных) проходит через частных лиц, а не работающие уже много лет и соблюдающие все нормы законодательства благотворительные, общественные организации. Это плохо, так как возрастает риск мошенничества, сбор средств идет не на счета организаций, а на какие-то карты, — рассказывает президент фонда «Центр поддержки общественных инициатив» Елена Малицкая. — В результате падает и профессионализм благотворительной деятельности. Некоторые считают: сейчас деньги на карту соберем — и достаточно. Крупный бизнес сохраняет программы социальной ответственности. Надеюсь, что у малого и среднего бизнеса также не отобьют охоту к благотворительности. Хотя, судя по тем трендам, которые мы видим, можно сделать прогноз, что в 2023 году с реализацией социально направленных инициатив будет очень сложно.

Организатор II Сибирской конференции по устойчивому развитию — информационно-аналитический портал Infopro54.ru. Поддержку в подготовке конференции оказали Министерство экономического развития России, Российское экологическое общество, Школа КСО и устойчивого развития, региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, Общественная палата Новосибирской области, Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».

Партнеры конференции: ПАО Сбербанк, группа компаний IBS, ГК «Эконива», ООО «Сибирское стекло», Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, Сибирский регистр доноров костного мозга.

Информационные партнеры: бизнес-портал «Деловой квартал», «РБК.Новосибирск», телеканал «РБК», радио «Бизнес-ФМ», бизнес-журнал «Статус», интернет-журнал «Сиб.фм», онлайн-журнал «Бизнес и общество».

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