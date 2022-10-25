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Наталья Пинус: СГК забирает самое вкусное. Кому достанутся убыточные активы?

  • 25/10/2022, 10:07
Автор:
концессия по теплоснабжению
Обещание энергетиков принять участие во второй концессии попросили записать в протоколе комиссии горсовета.

Ключевая интрига будущей тепловой концессии в Новосибирске — кто возьмет на себя муниципальные котельные.

новости Новосибирска

СГК не отказывается от альткотельной и концессии в Новосибирске

С большой концессией на 4,8 млрд рублей все понятно. Именно в ней заинтересовано ООО «Сибирская генерирующая компания» и под нее готовилась программа реконструкции теплосетей. В прошлом году первая попытка разыграть эту концессию не получилась, так как на конкурс, помимо инициатора проекта, заявились еще несколько претендентов. Однако в январе правительство РФ приняло решение о переводе Новосибирска в ценовую зону, и СГК получила преимущественное право концессии как единая теплоснабжающая организация (ЕТО).

— Планируем, что к середине ноября все вопросы по содержанию концессионных соглашений будут согласованы, затем концессионер должен будет обратиться в Федеральную антимонопольную службу за согласованием. Полагаем, что к концу года документ будет подписан, — заявил на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев.

Планы по реализации мероприятий, прописанных в программе, подтвердили директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков и генеральный директор СГК Степан Солженицын (по видеосвязи).

— Концессия — это единственный метод, по которому сегодня можно работать с муниципальным имуществом. Концессионер подписывает обязательства, которые на себя возьмет. Аренда этого не предполагает. Все инвестиционные мероприятия, прописанные в концессии, нацелены на повышение качества и надежности теплоснабжения на муниципальных сетях Новосибирска. Это работает как ипотека и опережающие инвестиции, — пояснил Солженицын.

новости Новосибирска

Мэрия Новосибирска и инвестор пересмотрят условия тепловой концессии

Депутат Наталья Пинус поинтересовалась, сможет ли мэрия найти инвестора на вторую концессию.

—  Ее цена около 700 млн рублей. Это локальные котельные, сети — убыточные объекты. Сейчас мы СГК по преимущественному праву отдаем всю вкуснятину. Не окажется ли, что на второй конкурс мы не сможем найти желающих? — поинтересовалась она.

Дмитрий Перязев пояснил, что по этим объектам готовится инициативная концессия, которая будет рассматриваться в установленном законом порядке.

— Там речь идет о переводе котельных, выводе их из эксплуатации, строительстве блочных и модульных котельных, которые находятся в зонах, где ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (Входит в СГК. — Ред.) не является единой теплоснабжающей организацией, — сообщил чиновник. — Что касается участия — оба руководителя СГК здесь.

Степан Солженицын заявил, что СГК не бросит котельные, которые входят во вторую концессию, и заявится на конкурс. Наталья Пинус попросила зафиксировать эту информацию в протоколе, чтобы потом город не остался с неликвидным имуществом.

В итоге депутаты комиссии поддержали предложение о заключении двух концессий по эксплуатации и реконструкции муниципальных теплосетей и котельных.

 

Ранее редакция рассказывала о конфликте, возникшем в этом году на фоне борьбы за право отопления Плющихинского жилмассива между частной котельной и СГК.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : теплосети Новосибирска Концессия по теплоснабжению


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