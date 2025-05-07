Эшелон Победы вместе с новосибирцами встретил Андрей Травников

В составе поезда – знаменитый паровоз серии Л-620, вагон-теплушка, вагон для оказания медицинской помощи, платформы с военной техникой.

— Уже десять лет, в преддверии 9 мая, у нас есть уникальная возможность ощутить те чувства, которые испытывали наши предки 80 лет назад. В победном мае 1945 года вокзалы были наполнены атмосферой радости и ликования, и даже скорбь уступала место слезам радости. Мы помним, что железные дороги сыграли ключевую роль в Победе, обеспечивая жизнь страны в военное время, перебрасывая миллионы добровольцев из Сибири и Урала на фронт, организуя санитарные поезда и эвакуацию. Они перевозили оружие, произведенное в тылу, в том числе в Новосибирске, и везли домой победителей, полных гордости, уверенности и надежд на мирное будущее. Благодарим Российские железные дороги и Западно-Сибирскую железную дорогу за возможность каждый год участвовать в этом празднике и настраиваться на главный праздник страны. С Днём Великой Победы! – обратился к присутствующим глава региона.

С приветственными словами выступили начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай и главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов. В мероприятии также приняли участие Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, сенаторы Александр Карелин и Владимир Городецкий, а также мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

До прибытия поезда прошла акция «Вальс Победы», а на территории вокзала были организованы интерактивные площадки, фотозоны и мастер-классы. Волонтеры раздавали копии газеты «Гудок» 1945 года.