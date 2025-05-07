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В Новосибирске назвали разницу в цене между строящимися и сданными квартирами

  • 07/05/2025, 13:00
Автор: Оксана Мочалова
В Новосибирске назвали разницу в цене между строящимися и сданными квартирами
Медианная цена по ДДУ составила 164 тысячи за кв. метр

В Новосибирске стоимость «квадрата» в строящихся многоквартирных домах в апреле 2025 года оказалась в среднем на 2 тыс. руб. (1,2%) выше, чем в уже сданных проектах, подсчитали в «Яндекс Недвижимости».

По подсчетам аналитиков, в столице Сибири по договорам долевого участия (ДДУ) медианная цена квадратного метра составила 164 тыс. рублей, что на 2,3% ниже, чем в марте.

Объём предложения в этом сегменте увеличился на 6,5%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 8,8 млн рублей, а средняя площадь — 55 кв. м.

Стоимость квадратного метра в сданных новостройках, которые реализуются напрямую от застройщика по договорам купли-продажи (ДКП), составила 162 тыс. рублей, а средняя площадь такой квартиры — 51,9 кв. метров. Полная стоимость лота в среднем — 8,3 млн рублей.

Для сравнения, в Челябинске разрыв составляет 29,1% в пользу новостроек, а в Нижнем Новгороде и Москве в пользу новой «вторички» на 23,4% и 19,6% соответственно.

В Новосибирске назвали разницу между строящимися и сданными квартирами

Источник «Яндекс Недвижимости»

— Особенно активно на рынок выходят квартиры в сданных новостройках: формально они относятся к «вторичке», так как продаются по договорам купли-продажи, но на деле — это все те же новые квартиры от застройщика. Более того, при покупке таких квартир девелоперы предлагают привычные инструменты финансирования, включая рассрочки, — отмечает коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

По мнению независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, массовая рассрочка в Новосибирске не прижилась. По его подсчетам доля сделок с использованием этого инструмента в столице Сибири не превышает 8%. В регионах-лидерах она доходит до 80%.

— Реальные скидки в домах с высокой стадией готовности укладываются в шкалу от 5% до 15%. В проектах с обязательствами передать ключи через два года цена с учетом скидок иногда остается выше средней по рынку для данной локации, —констатирует он.

Напомним, по итогам первого квартала на остатках в строящихся объектах у застройщиков Новосибирска находилось 27 552 лота или более 1 млн. 403 тыс. кв. метров. При этом в продажу девелоперы предлагали около 836 тыс. кв. метров жилья или около 16 тыс. лотов.

Ранее редакция сообщала, что более семи лет потребуется новосибирцам, чтобы накопить на квартиру при условии, что вся зарплата будет полностью направляться на сбережения. Регион находится по этому показателю на 62 месте в рейтинге по скорости накопления (из 85). 

Фото редакции Infopro54, автор- Михаил Мочалов

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : цена квадратного метра недвижимость


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