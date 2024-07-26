«В каждой комнате по 8 человек»: общежития с мигрантами накрыли силовики в Новосибирске

Ранним утром пятницы, 26 июля, силовики нагрянули в Хилокский микрорайон Новосибирска и проверили старые бараки, в которых обитают мигранты.

В гости к иностранным специалистам вместе с военными следователями прибыли сотрудники МВД и МЧС. Целью рейда было выявить нарушителей миграционного законодательства и иностранцев, получивших гражданство, но не вставших на воинский учет.

Проверив так называемые общежития, правоохранители обнаружили там 54 выходцев из Средней Азии.

— 22-х из них доставили в военкоматы и поставили на воинский учет, — сообщил VN.ru источник в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону.

Собеседник отметил, что общежития, в которые заселились мигранты, представляют из себя старые трехэтажные бараки.

— В каждой комнате живут по восемь человек. Кровати двухярусные. В подвалах — стиральные машины, столовая, душ. Примечательно, что как только их ловишь, мигранты в миг забывают русский язык, — добавил источник.

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