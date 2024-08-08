Еще два кафе на Хилокской с мигрантами принудительно закрыл СК Новосибирска

Новосибирцы в социальных сетях обратились в Следственный комитет с просьбой проверить несколько сомнительных точек общепита, где развернули свою бурную деятельность мигранты. Очередной бизнес в антисанитарных условиях вызвал много вопросов у разных ведомств.

― В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о возможных нарушениях законодательства Российской Федерации владельцами двух кафе в Ленинском районе города Новосибирска. По данному факту первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка, ― сообщили в СК по Новосибирской области.

Внушительная группа из следователей, полицейских, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора 8 августа посетила указанные заведения.

Проверяли соблюдение миграционного законодательства, правила пожарной безопасности и санитарные нормы. На даже первого взгляда хватило, чтобы приостановить деятельность этих кафе.

― Назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, ― добавили в ведомстве.

Ранее редакция рассказывала, что на Хилокской на месте снесенных нелегальных торговых точек появится парк. Такое решение принял мэр Новосибирска, а местные жители его поддержали.