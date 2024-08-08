36 человек за два месяца: самые гиблые места Новосибирской области назвали в МЧС

В Новосибирской области с начала купального сезона утонуло 36 человек, среди которых 12 детей. Печальную статистику озвучили Atas.info в региональном МЧС.

Лидером по трагедиям на воде стал областной центр — здесь в период с 1 июня по 31 июля погибло 11 человек, трое из которых — дети. Несчастные случаи произошли на река Обь, Новосибирском водохранилище, котловане на Юго-Западном жилмассиве, озере «Жемчужина Сибири» и карьере «Лесное озеро».

2-е и 3-е «места» поделили Кочковский район: трое, среди которых был ребенок, и Тогучинский —четыре человека, двое из них которых дети.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина погиб, спасая двоих детей, которые начали тонуть в реке Обь у «Парк-Арены».