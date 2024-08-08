Новосибирские волонтеры показали, как выглядит пес, которого не стригли 15 лет

Жители Искитима обеспокоены судьбой собаки, которая сильно обросла. Из-за свалявшейся в огромные колтуны густой и длинной шерсти пса почти не видно.

В паблике «ПОДСЛУШАНО в Искитиме» опубликовали сообщение с просьбой подсказать, куда можно обратиться и пожаловаться на жестокое обращение с животным. Сообщается, что собака живёт в Искитиме на улице Солнечный жилмассив.

В комментариях люди написали, что собака уже пожилая и агрессивная. По словам одного из пользователей, грумер (мастер по уходу за шерстью животных) никогда не работал с ней, потому что она не поддавалась стрижке.

― А если делать лёгкую седацию (успокоительное), то она может не пережить процедуру. Поэтому хозяева ничего не делают, ― сообщили подписчики.

После огласки местные жители сообщили, что лохматое животное пропало.

А затем кто-то из комментаторов написал, что собака умерла.

Ранее редакция сообщала о том, что воробей подружился с домашним псом Люком в Новосибирске.