На месте снесенных киосков разобьют парки в Хилокском микрорайоне Новосибирска

Жители Хилокского микрорайона Новосибирска продолжают борьбу за чистоту на своем жилмассиве. Практически все лето в микрорайоне проводятся многочисленные рейды по выявлению незаконной торговли и нарушителям миграционного законодательства. Уже много снесено киосков с фруктами, закрыто несколько кафе, которые являлись рассадником антисанитарии, выдворено иностранцев, засевших в России нелегально.

Местным жителям активно оказывают помощь правоохранители и городские власти.

— Самовольно захваченные земельные участки будут изыматься, снос самовольных построек продолжится. На месте бывших незаконных ларьков вдоль улицы Хилокской, которые убрали на прошлой неделе, спроектируем зелёную зону и официальную парковку, — написал в своем Телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Напомним, сотрудники городской администрации регулярно отчитываются по проделанным в Хилокском микрорайоне работам. Недавно во время очередного рейда у иностранных специалистов изъяли 2,8 тонны овощей, фруктов и ягод, а также 8 автомобилей. Разложив ящики с продуктами прямо на земле у дороги, мигранты продавали продукты со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска наблюдали, как сносят ненавистные им кафе с мигрантами на Хилокской. Процесс разрушения местные жители назвали истинным праздником.