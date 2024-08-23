Приставы за долги арестовали часть поля в Новосибирской области

Судебные приставы арестовали часть поля в счёт долга по алиментам.

41-летний житель села Новопервомайское задолжал своему сыну 513 тысяч рублей. Он не полностью выплачивал алименты экс-жене. На него был составлен протокол об административном правонарушении.

Суд решил наказать должника обязательными работами на 20 часов. Однако судебный пристав-исполнитель не смогла застать должника дома, так как он уехал в Омск, возможно, на заработки.

Сотруднику службы стало известно, что у должника есть доля в поле. В связи с этим пристав-исполнитель обратилась в суд с заявлением об аресте имущества. Суд встал на сторону пристава.

После этого долю поля выставят на торги, а вырученные с продажи деньги зачтут в счёт погашения долга. Как только должник вернется домой, его отправят отбывать наказание за неуплату алиментов.

Ранее редакция сообщала о том, что алиментщика нашли в лесу на пеньке в Новосибирской области.