Итоги первого квартала 2021 года на рынке новостроек Новосибирска

В выигрышном положении сейчас те застройщики, у которых есть земельный фонд и широкий ассортимент квартир.

По результатам анализа данных Управления Росреестра по Новосибирской области, в первом квартале 2021 года ГК «Расцветай» были зарегистрированы почти 700 договоров долевого участия. Это около 10% от общего объема реализованных новостроек в столице Сибири.

В рейтинге, составленном аналитиком рынка недвижимости Сергеем Николаевым, по итогам 2020 года ГК «Расцветай» заняла первое место по объемам продаж строящегося жилья. В первом квартале 2021 года компании удалось сохранить это первенство, следует из статистики Управления Росреестра по Новосибирской области.