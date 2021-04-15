Итоги первого квартала 2021 года на рынке новостроек Новосибирска

В выигрышном положении сейчас те застройщики, у которых есть земельный фонд и широкий ассортимент квартир.
По результатам анализа данных Управления Росреестра по Новосибирской области, в первом квартале 2021 года ГК «Расцветай» были зарегистрированы почти 700 договоров долевого участия. Это около 10% от общего объема реализованных новостроек в столице Сибири.
В рейтинге, составленном аналитиком рынка недвижимости Сергеем Николаевым, по итогам 2020 года ГК «Расцветай» заняла первое место по объемам продаж строящегося жилья. В первом квартале 2021 года компании удалось сохранить это первенство, следует из статистики Управления Росреестра по Новосибирской области.
— Нам есть что предложить покупателям. Сейчас у компании более 145000 кв. м в стадии активного строительства. Наши объекты расположены в местах с хорошей транспортной доступностью и уже сложившейся инфраструктурой. Каждый проект — это более 10 планировочных решений и современные технологии строительства, — подчеркивают в пресс-службе ГК «Расцветай».
Фото: Новостройка «Расцветай на Обской». Предоставлено ГК «Расцветай»
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