Новосибирский бизнес оценивает инвестиции в солнечную энергетику

— Совместно с клиентами из Новосибирска и области мы сейчас прорабатываем несколько проектов мощностью в сотни и тысячи кВт. Под размещение таких станций требуются серьезные площади. Наверное, все видели, какие поля заставлены солнечными электростанциями на Горном Алтае. Наш регион немного уступает Алтаю по инсоляции, но у нас тоже могут быть реализованы не менее интересные и масштабные проекты, — об этом на встрече с предпринимателями региона сообщил руководитель департамента технического сопровождения энергосбытовой деятельности АО «Новосибирскэнергосбыт» Алексей Ипгефер.

В пресс-службе компании в ответ на запрос Infopro54 пояснили, что речь идет о совместных проектах с производственными и промышленными предприятиями. Как правило, клиентов интересуют мощности солнечных электростанций от 50 до 250 кВт, с конструктивным исполнением на крыше здания.

— Предприятия, инвестируя в альтернативные источники генерации энергии, прежде всего оптимизируют текущие затраты на оплату электрической энергии, — поясняют в компании. — Использование альтернативных источников электроэнергии также позволяет реализовывать превентивные мероприятия для соответствия «Европейскому зеленому курсу» и нивелирования оплат по углеродному налогу при экспорте. ЕС планирует ввести его с 2022 года.

— Вся выработанная электроэнергия подается напрямую для электроснабжения нашего офиса и заправочной станции для электромобилей. Для частного домовладения лучше использовать станции с аккумуляторами, чтобы днем можно было накапливать энергию, а ночью ее потреблять, — говорит Алексей Ипгефер.

Напомним, «Новосибирскэнергосбыт» запустил солнечную электростанцию в декабре 2020 года. Она размещена на крыше офисного знания компании. В апреле был реализован второй этап солнечного проекта (мощность 3,6 кВт) — на двухосном трекере с датчиками освещенности, который может поворачиваться вслед за солнцем. Это оборудование было размещено на площадке перед офисом компании. Совокупная расчетная мощность станции — около 40 кВт в год. Опыт ее использования показал, что фактические результаты превосходят расчетные параметры: в апреле выработка составила 4 тысячи кВт/ч, в мае — около 5,5 тысячи кВт/ч, а с момента запуска — 12 тысяч кВт/ч. В пиковые месяцы — июнь-июль — ожидается выработка до 6-6,5 тысячи кВт/ч. Окупаемость проекта составляет 15 лет, но в компании отмечают, что КПД солнечных панелей растет, появляются новые технологии, что приводит к снижению себестоимости и сокращению сроков окупаемости.

В «Новосибирскэнергосбыте» уверены, что рынок солнечной энергетики уже имеет четкую тенденцию к росту, в том числе в госсекторе. Предпосылки для развития: курс правительства РФ по поддержке и развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), принятие закона о микрогенерации, оптимизация расходов на покупку электроэнергии, приближающая дата введения углеродного налога.

— Решения солнечной энергетики целесообразно внедрять в социальную инфраструктуру уже сейчас, имея экономическое обоснование, но при определенных условиях, таких как отсутствие технической возможности на подключение к традиционным сетям или большие затраты на строительство электрического хозяйства, — заявляют в компании.

В 2021 году «Новосибирскэнергосбыт» планирует выйти на рынок с комплексной услугой для физлиц и юрлиц. Она будет включать в себя предоставление для потребителей готовых решений, включая комплекты солнечных электростанций различного исполнения и мощностей. Также в составе услуги предусмотрены: разработка проектной и рабочей документации, доставка оборудования на объект, монтажные и пусконаладочные работы.

— Инфраструктура для создания солнечных станций и прочих объектов альтернативной энергетики пока дорогая, поэтому в соцобъектах ее использовать сложно — слишком велики капитальные затраты, а климатические условия в нашем регионе нестабильные (инсоляция, ветровая нагрузка), — комментирует перспективы альтернативной энергетики замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка. — За рубежом, особенно в Европе, такие проекты, в том числе для частных домовладений, субсидирует государство. У нас пока нет этой возможности. Но в перспективе тема интересна — будем ждать, когда разработчики усовершенствуют технологии, а цена проектов снизится.

О слишком высокой цене проектов и долгой окупаемости вложенных средств говорили и предприниматели- участники бизнес-встречи. Тем не менее интерес к участию в солнечных проектах у новосибирского бизнеса есть.

— Данный проект интересен нашему предприятию, как производителю и разработчику электроприводной техники. Электропривод, который применяется на солнечной батарее демонстрируемой «Новосибирскэнергосбытом», производится в Словакии. Мы разрабатываем подобные высокотехнологичные приводы, и могли бы стать участником кооперации по изготовлению «солнечного» оборудования, — отметил генеральный директор АО «ПО «Север» Александр Евсеев. — Мы получили от коллег конструкторскую документацию на их изделие, и наши специалисты сейчас оценивают возможность разработки и изготовления подобных приводов, их предполагаемую стоимость.

Стоимость такого электропривода в комплекте оборудования сегодня составляет около 50%, то есть при условии развития рынка сбыта, запуска «Новосибирскэнергосбытом» комплексной услуги для юрлиц и физлиц, это сотрудничество может быть интересным для всех сторон.

— Если мы сделаем эту технологию доступной и простой в обращении, легко интегрируемой в электросистемы физлиц и малых предприятий, а также в какие-то отдельные электросистемы зданий внутри больших предприятий, не конфликтующие с их основной энергосистемой, то это будет тот рынок, который позволит выйти на серьезные объемы, сделать продукт конкурентным, а уж мозгов и технико-технологического потенциала у нас хватает, — уверен Евсеев.

По данным «Новосибирскэнергосбыта», в развитых странах от 50-70% энергии сегодня вырабатываются за счет возобновляемых источников, в Китае — до 80%.

— Потребители энергии становятся производителями. Это ключевой перелом, который стоит перед энергоотраслью и будет двигать ее развитие в ближайшие 10 лет, — пояснил первый заместитель гендиректора ОАО «Новосибирскэнергосбыт» Дмитрий Боровиков. — Этому тренду способствует и развитие электротранспорта. В ближайшие 20 лет все население пересядет на электрокары. Люди будут заряжать машины дома по ночам по дешевым тарифам и отдавать энергию в сеть днем, что будет выравнивать пики потребления энергии.

По самым предварительным расчетам, только на смене топлива достигается экономия в несколько раз, не считая техобслуживания и запчастей. Сегодня на электротягу активно переходит общественный транспорт. К примеру, в Москве уже работают более 800 электробусов. Правительство Новосибирской области недавно сообщило о том, что владельцы электрокаров освобождаются от уплаты транспортного налога на 5 лет. Кроме того, ужесточаются экологические налоги — не только для экспортоориентированных компаний, но и для бизнеса, работающего внутри страны.

В ближайшей перспективе в «Новосибирскэнергосбыте» не прогнозируют увеличение количества игроков на рынке солнечной энергетики, способных оказать влияние на цену электрической энергии для внешних потребителей. По оценкам экспертов компании, оптимизация расходов на электрическую энергию за счет солнечных электростанций будет носить исключительно локальный характер. При этом в «Новосибирскэнергосбыте» заявляют, что компания рассматривает участие в инвестиционных проектах, связанных с солнечной энергетикой, в качестве соинвестора.