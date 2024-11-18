В Новосибирске продлили ограничения на площадях Труда и Будагова

В Новосибирске до 6 декабря 2025 года будут действовать ограничения на движение транспорта на левом берегу, в районе площади Труда, и на правом берегу, в районе площади Будагова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэрии Новосибирска. Подписано оно было 15 ноября.

В документе зафиксировано, что ранее установленное ограничение действовало до 20 ноября 2024 года. Теперь же оно будет актуально до 6 декабря 2025 года.

Как и прежде, компания «ВИС», которая является концессионером строительства четвёртого моста, будет обеспечивать временное движение. В её обязанности входит установка соответствующих дорожных знаков.

Отметим, что все ограничения связаны со строительством четвертого моста.

В Новосибирске продолжается возведение четвёртого моста через реку Обь. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства. В 2017 году региональное правительство заключило соглашение о строительстве моста с дочерней компанией Группы «ВИС» — ООО «Сибирская концессионная компания».

Первоначально планировалось, что мост будет сдан до конца 2022 года. Однако сроки неоднократно переносились. За время строительства стоимость проекта увеличилась на 9 миллиардов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что временные ограничения вводятся на двух дорогах в Новосибирске.