Еще один новосибирский застройщик взят под стражу

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 5 августа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Кириллу Ивантееву. Он является председателем совета директоров «Ёлка девелопмент». Ивантеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Он взят под стражу сроком почти на 2 месяца до 1 октября. Постановление не вступило в силу.

— Этот задержание не связано ни с какими строительными проектами, которые реализует наша компания, — пояснили редакции в «Ёлка девелопмент». — Речь идет о вопросах, которые возникли с арендой имущества, которое сдавал Кирилл Сергеевич. Речь идет о делах от 2014 года. Более детальной информации пока озвучить не можем.

Компания является разработчиком цифровой платформы «Декарт Онлайн» для анализа рынка недвижимости. В течение многих лет консультирует участников рынка недвижимости. С сентября 2018 года работает на рынке, как застройщик. Начала с многоэтажного жилья —ЖК «Грибоедов», в 2020 вышла на рынок пригородного жилья. В 2021 заявила о выходе на рынки других регионов. По данным сайта компании «Ёлка корпорация», в текущем строительстве у застройщика находится 64 000 м², 17 тыс кв м уже введенного жилого фонда.

Стоит отметить, что постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 4 августа была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Александру Захарьяну. Он является руководителем ФГУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» ФМБА России. Захарьян обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Он задержан почти на 2 месяца, также до 1 октября. Постановление не вступило в силу.

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации осуществляет предоставление государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы. На момент подготовки материала рабочий день в учреждении закончился, комментарий по ситуации редакции получить не удалось

В Следственном комитете по Новосибирской области на момент публикации задержания также не прокомментировали.

Ранее редакция сообщала о задержаниях в новосибирском управлении Росздравнадзора.